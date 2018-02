El Volvo XC90 consigue un nuevo premio como "Best Buy"

El Volvo XC90 ha sido reconocido, por tercer año consecutivo, como el “Best Buy” según Consumer Guide, premio que se suma a la larga lista de elogios que ha recibido este SUV de siete asientos.

“Estamos muy orgullosos de que The All New XC90 sea reconocido por los expertos en Consumer Guide”, dice Anders Gustafsson, presidente y CEO de Volvo Car USA. “El XC90, una vez más, está redefiniendo la categoría de SUV para siete pasajeros, poniendo énfasis en el estilo y en el diseño, así como también en el legado de seguridad y practicidad de la marca y su herencia sueca”.

Desde 1967, el reconocido equipo editorial de Consumer Guide Automotive realiza un proceso de evaluación riguroso, para identificar que los vehículos considerados en el ranking sean los adecuados por los consumidores. Para nominar a los seleccionados, los profesionales se encargan de probar 150 autos nuevos dentro de los mejores en 20 segmentos, a los cuales les dan el reconocimiento de “Best Buy”. Los editores utilizan criterios objetivos para evaluar los modelos, tales como: precio, características, rendimiento, confort, registros de confianza y precio de reventa.

Entre otros reconocimientos importantes, el nuevo XC90 fue nombrado SUV mediano Premium de América del Norte y SUV Motor Trend en 2016. Además, recibió el premio de Wards 10 Best Interiors.

Este modelo incorpora como parte de su equipamiento estándar: sistemas de seguridad para la mitigación en caso de choques, techo corredizo panorámico laminado y una pantalla táctil de 9 pulgadas. Asimismo, cuenta con varias alternativas de motorización, donde está incluido un motor E-Diésel de 250 caballos de fuerza o 316 hp, tracción delantera o tracción total, así como una opción híbrida de 400 caballos de fuerza con una calificación EPA de 62 mpg.

Tom Appel, editor de Consumer Guide, afirma que “The All New XC90 ofrece una cabina amplia y muy bien rediseñada; con una economía de combustible a pesar de su motor de 4 cilindros; y una gran cantidad de características innovadoras y no convencionales que lo diferencian de su competencia. Cuando el XC90 se rediseñó desde cero con una nueva y audaz dirección de diseño, la marca recibió comentarios muy favorables, los que se mantienen hasta el día de hoy, ya que sigue siendo uno de los mejores vehículos de su clase”.