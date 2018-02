¿El Fanboost está arreglado? Un piloto dice que sí

Dentro del mundo de la Fórmula E, el Fanboost es uno de los elementos más innovadores. El sistema permite entregar un golpe extra de energía a los monoplazas a los tres pilotos más populares en cada fecha, quienes tienen varios días para conseguir votos y así tener esa carga.

Hasta ahora, todo bien con el sistema, que recoge votación mediante una app móvil, la web oficial del campeonato y redes sociales. Eso hasta Santiago, donde surgió la primera voz disidente que aseguró que el Fanboost ha sido ganado por pilotos que han hecho trampa.

El que acusa es el alemán Daniel Abt, quien afirmó que hubo algunos competidores están logrando votos de manera ilegítima. “Hay algunos pilotos que logran hacer un poco de trampa. No lo digo porque yo sea un perdedor resentido, lo digo porque lo sé, alguien me habló al respecto. Definitivamente algo está mal”, aseguró el representante del equipo Audi Sport.

Si bien hay rumores cada fecha, Abt es el primer involucrado directamente que levanta la voz quejándose. “Estuvimos adelante en las votaciones para el e-Prix de Santiago todo el tiempo pero de repente algunos pilotos recibieron muchos votos durante la noche. Sorprendentemente, todos son de 12 ciudades en China. Deben tener una gran base de fanáticos allí", ironizó.

Además, el alemán afirmó que “la Fórmula E sabe al respecto pero no pueden hacer nada porque no pueden probarlo. Esto es una catástrofe. Me molestó mucho esto realmente” y añadió que, si no hay mejoras o se investiga el caso, dejará de promover el Fanboost, donde él aparece como uno de los más activos en redes sociales, lo que le ha dado una cuota activa de preferencias desde el año pasado.

Curiosamente, Abt no ganó uno de los tres Fanboost por primera vez en esta temporada, ya que el brasileño Lucas di Grassi, el argentino José María López y el suizo Sébastien Buemi fueron los elegidos en Santiago.

La defensa del modelo la hizo el CEO de la Fórmula E, Alejandro Agag. “El sistema es muy confiable y los pilotos no deberían perder el tiempo al cuestionar la validez de Fanboost”, dijo el español, quien además aseguró que Abt le ofreció disculpas por los dichos.