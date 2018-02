Adiós de nuevo: Marc Coma deja la dirección deportiva del Dakar

Se retiró, volvió y se volvió a retirar. La vida de Marc Coma se puede simplificar así, aunque sabemos que es mucho más que eso. Es uno de los pilotos más exitosos del Dakar, con cinco títulos en motos, y voz autorizada para hablar de la prueba. Por eso, la organizadora ASO se lo llevó como director deportivo, puesto que dejó a casi un mes de finalizada la edición 2018.

El catalán anunció que deja el cargo en el que pudo plasmar la experiencia ganada para crear tres ediciones que recuperaron la dureza de la competencia de años anteriores, con la aparición de etapas maratón cada vez más exigentes.

El contrato entre ASO y Coma fue firmado por tres años y el ex piloto decidió no continuar argumentando razones personales. No obstante, según asegura El Periódico de Catalunya, se especulaba que, al final del acuerdo, el español asumiría como reemplazante del actual director de la prueba, el francés Etienne Lavigne, por petición de los dueños de ASO, algo que finalmente no ocurrió que habría gatillado la salida del catalán.

“Ha sido maravilloso poder descubrirlo entre bambalinas, conocer lo que hay detrás de su imponente decorado, el increíble engranaje que conforma la organización de este evento fuera de lo común”, aseguró Coma. “Solo puedo desear que el Dakar siga haciéndonos disfrutar y soñar durante muchos años más”, cerró.

Coma, de 41 años, ganó el Dakar en 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015, año en que se retiró del lado competitivo para asumir como director deportivo. Además, fue campeón del mundo FIM cross country en seis ocasiones y ganó múltiples rallies, como el de los Faraones, de Abu Dhabi y Marruecos, entre otros.