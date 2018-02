La Fórmula Total by Dunlop comienza a tomar forma

El pasado 13 de febrero llegaron al país once máquinas con una carga especial: la de ser las encargadas de revitalizar las carreras de monopostos en Chile. Tarea no menor, pero que acepta con mucho orgullo la nueva Fórmula Total by Dunlop, que tendrá luz verde en abril en Temuco.

Las máquinas provienen de Italia y se espera que en los próximos días comiencen a calentar las pistas. Son monoplazas con motor Fiat Abarth 1.4 turbo que en el Viejo Continente erogaban 200 hp, pero que en Chile, por la bencina a usar, de menor octanaje que en Italia, será menor, aunque el responsable técnico de la prueba y piloto nacional Jorge Bas afirmó que “estará cerca de esa potencia”.

Equipados con electrónica Magnetti Marelli y telemetría AIM, los monoplazas ya están reservados para pilotos nacionales e internacionales, ya que la organización del evento confirmó la presencia de competidores uruguayos y ecuatorianos. La apuesta es cerrar 2018 con 15 autos y comenzar la temporada 2019 con 20, para volver a revivir los años en que estos bólidos eran parte del panorama deportivo chileno.

La Fórmula Total by Dunlop compartirá escenario con dos competencias motorsport ya consolidadas en el calendario, como el Total TP Race by Dunlop y el Turismo 2000 Nacional. El calendario de los monoplazas constará de nueve fechas, partiendo el 7 y 8 de abril con una doble jornada en Interlomas. La Serena albergará también una fecha doble el 11 y 12 de agosto y el resto se correrán en Codegua: 6 de mayo, 10 de junio, 2 de septiembre, 14 de octubre y 18 de noviembre.