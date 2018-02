La Fórmula Uno muestra sus autos para 2018

La temporada 2018 de la Fórmula Uno está tomando forma. Todos los diez equipos ya han revelado sus máquinas, siendo el campeón defensor Mercedes y el principal aspirante a derrocarlo Ferrari los principales.

Ambos lo hicieron el jueves 22 con pocas horas de diferencia. La escudería alemana presentó su F1 W09 EQ Power+ con un evento en el que estuvieron presentes los pilotos del equipo, el campeón mundial Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, además del jefe de equipo Toto Wolff. Antes de eso, Bottas hizo un breve shakedown en Silverstone, donde mostraron en pista el modelo que pretende continuar la dinastía.

An assault on the senses! Lights up! A deafening roar that shakes the room!

This is the @MercedesAMGF1 W09 EQ Power+! #DrivenByEachOther pic.twitter.com/Xf2dOh3ZdT

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 22, 2018