La preventa del Volvo XC40 se acaba en tiempo récord

Apenas 48 horas. Eso fue lo que se demoraron las 30 unidades disponibles del Volvo XC40 que la marca de origen sueco puso a disposición en la preventa del nuevo SUV y que fue recientemente elegido como el Auto del Año en Europa.

“Estamos muy contentos con el resultado y con la increíble recepción que ha tenido este nuevo modelo para la marca. The All New XC40 nos introduce en un segmento en el que Volvo no estaba antes y, por lo mismo, queríamos hacer las cosas de una manera distinta”, explicó el gerente de Volvo Cars en Chile, Marcelo Haristoy.

Igualmente el sitio web www.reservavolvo.cl se mantiene disponible para que los interesados que no alcanzaron la preventa puedan revisar las especificaciones del modelo que llegará en los próximos meses al país.