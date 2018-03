El Hombre del Año de la industria automotriz es el CEO de Volvo Cars

Håkan Samuelsson, presidente y CEO de Volvo Cars, ha sido nombrado World Car Person of the Year 2018 por el jurado del galardón World Car of the Year. El premio fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra, Suiza.

“Veo este premio como un reconocimiento a los esfuerzos que ha realizado Volvo Cars durante estos años”, agradeció Samuelsson.

Volvo Cars alcanzó una cifra récord de beneficios operativos en 2017, con un 27,7 por ciento de crecimiento y 571.577 unidades comercializadas a nivel mundial. Estos resultados marcan el cuarto año consecutivo de crecimiento del fabricante sueco, que se enmarcan en la transformación de finanzas y operaciones de la compañía bajo la administración de Samuelsson.

Con la dirección de Håkan Samuelsson, Volvo Cars ha introducido la Arquitectura Escalable de Producto (SPA por sus siglas en inglés) y la Arquitectura Modular Compacta (CMA), las cuales han servido para revitalizar la marca y lanzar siete nuevos modelos en los últimos tres años.

Como una parte de su nueva gama de diseño, ésta es la primera vez que Volvo puede ofrecer a nivel global, tres SUV para el segmento de mayor crecimiento en la industria.

Asimismo, bajo la supervisión de Samuelsson, Volvo Cars fue pionero en la industria al anunciar, en 2017, que cada nuevo modelo que se fabrique a partir de 2019 incluirá una versión eléctrica. El compromiso del fabricante sueco fue remarcado por el lanzamiento de Polestar, una nueva marca independiente de automóviles eléctricos.

Samuelsson también ha sido un personaje fundamental para profundizar la colaboración de Volvo Cars con su empresa matriz Geely Holding y otros socios estratégicos, con vista en obtener economías de escala para el desarrollo de innovaciones en el ámbito tecnológico. Destaca también en este ámbito, el acuerdo al que llega Volvo Cars con la compañía de viajes compartidos Uber, para entregarles más de 24.000 unidades compatibles con tecnologías de conducción autónoma entre 2019 y 2021.

Bajo el liderazgo de Samuelsson, Volvo Cars también reinventó la forma tradicional de tener un automóvil con su servicio de suscripción “Care by Volvo”. Este programa disponible para los modelos XC40 y el nuevo V60 hace que tener un automóvil sea fácil, transparente y sin complicaciones como tener un Smartphone. Cabe recordar que “Care by Volvo” aún no está disponible para el mercado chileno.

World Car of the Year es clasificado como el programa independiente número uno de reconocimientos de la industria automotriz a nivel mundial. El premio World Car Person of the Year se suma a otros reconocimientos y credenciales de liderazgo que ha obtenido Håkan Samuelsson, como el prestigioso 2017 Golden Steering Wheel Award entregado por la publicación alemana Springer, así como también fue nombrado Disruptor of the Year 2018 en los premios CNET.