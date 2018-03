La línea de reparto de DFSK se multiplica por cuatro

DFSK, representada en Chile por Inchcape, presenta su nueva Serie C, que consta de cuatro nuevos modelos, todos full equipo, que incorporan dirección asistida eléctricamente y aire acondicionado, entre otros equipamientos, entregando así mayor comodidad y confort a quienes operen estos vehículos comerciales, que se han posicionado entre los preferidos de comerciantes, pequeños distribuidores y pymes, por su calidad y bajos costos operacionales.

De esta forma, Serie C es una expansión que viene a complementar la ya conocida Serie C 1.5. Esta nueva línea queda conformada por los modelos Truck CS C21, Truck C 22 CD, Cargo Box C21 y Cargo Van C25.

Estos nuevos miembros de la familia de la Serie C de DFSK, por su precio, capacidad de carga, sumado a la dirección asistida y aire acondicionado, son vehículos ideales para desplazarse por zonas urbanas de alta congestión, cumpliendo sus tareas de reparto y distribución.

Capacidades y Precios

Las capacidades de estos nuevos modelos de la Serie C de DFSK, son las siguientes:

Truck C21 CS: 1000 kilos + 2 pasajeros

Truck C 22 CD: 875 kilos + 5 pasajeros

Cargo Box C 21 AC: 900 kilos + 2 pasajeros

Cargo Van C 25 AC: 820 kilos + 2 pasajeros

Sus precios de lanzamiento son:

Truck C 21 CS: $ 4.690.000

Truck C 22 CD: $ 5.390.000

Cargo Box C 21 AC: $ 5.390.000

Cargo Box C 21: $ 5.090.000

Cargo Van C 25 AC: $ 4.390.000

Estos valores son sin IVA e incluyen un bono de $ 300.000.

Están propulsados por un motor Euro V de 1,2 litros, que eroga una potencia de 87 hp y un torque de 109 Nm a 3200 RPM. Este motor es alimentado con sistema de inyección multipunto. Posee tracción trasera con transmisión de cinco velocidades más reversa.

Tiene un suave andar, aunque se desplace a carga máxima, ya que además de sus ruedas 165 / 70R14 tiene suspensión delantera tipo MacPherson y trasera de ballestas, más amortiguador de doble efecto.

Desde su introducción en Chile, en 2010, DFSK ha comercializado más de 8.500 unidades.

Esta gran cantidad de vehículos DFSK que transitan por nuestro país, cuentan con respaldo de Inchcape. Todos estos vehículos gozan de una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.