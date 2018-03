“Homero Simpson” fue controlado por la policía inglesa

Ocurrió en Inglaterra y es uno de los casos más extraños de todos. Si fuera novela futurista tendrá sentido, pero no en la vida real, donde el mismísimo Homero Simpson trató de escapar de un control policial verdadero.

En la ciudad británica de Milton Keynes, un oficial detuvo un vehículo. El conductor, al ser consultado por los documentos, presentó como identificación una licencia de conducir con el mítico personaje animado en su foto, además de datos como su dirección.

La Policía del Valle del Támesis sabía que dudarían de la versión, así prefirió sacarle fotos al mentado documento y explicar lo que sucedió realmente: el auto fue requisado y el conductor fue multado por no tener el permiso correcto. Cosas que pasan en Inglaterra.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver's ID, she found the below…

The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 15, 2018