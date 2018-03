La Fórmula Uno tiene su "canción oficial"

La llegada de Liberty Media a la Fórmula Uno supone una revolución total. El grupo estadounidense ha entrado con fuerza, cambiando símbolos que para los fanáticos eran clásicos, o instaurando nuevos elementos.

Lo último está dentro del segundo grupo, porque Liberty fue la creadora de la primera Canción de la F1, melodía que será la que acompañe en todas las transmisiones, tal como lo hacen otros eventos mundiales, que constan con alguna musicalización.

Para llegar a esto, Liberty entregó la responsabilidad al compositor norteamericano Brian Tyler, que se especializa en poner música a videojuegos ligados a temáticas motor, como los de la serie Rápido y Furioso y el título Need for Speed: The Run, entre otros.

La canción creada por Tyler aparecerá en todas las transmisiones de la F1, desde las instrucciones hasta los resúmenes. ¿Su meta? Según Liberty, que todos, al escucharla digan “esa es la de la F1”. ¿Lo logrará? Veremos.