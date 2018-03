El Mejor Diseño del Año se lo adjudica el Range Rover Velar

Acaba de anunciarse al ganador del World Car Design of the Year de los World Car Awards de este 2018. Y en Land Rover tienen motivos para estar orgullosos y comenzar la celebración, puesto que su más reciente modelo, el Range Rover Velar, se ha impuesto en la votación.

Brindando glamour, modernidad y elegancia a la familia Range Rover, el Velar ofrece una combinación única de excelencia en el diseño e integridad de ingeniería.

El Profesor Doctor Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover, ha afirmado tras la obtención del galardón que “el Range Rover Velar es un SUV sobresaliente y superior. De modernidad cautivadora, un diseño llamativo, la última tecnología de infoentretenimiento Touch Pro Duo y un claro enfoque en la sostenibilidad… ¡Qué combinación, el Velar habla por sí mismo!”

“El F-Type, Evoque, F-Pace y ahora el Range Rover Velar ganan un premio en los World Car of the Year. Esto significa mucho para nosotros. Me siento muy honrado y quiero agradecer a todos los miembros del jurado por su confianza y apoyo. Animo al equipo de Land Rover a continuar en su camino único”, agrega Speth. “También quiero agradecer a nuestro equipo de Velar por su pasión y compromiso, por hacer un esfuerzo adicional para mover los límites de soluciones extraordinarias”.

El diseño distintivo del Range Rover Velar presenta proporciones perfectamente optimizadas y una silueta deslumbrante. Sus faros superdelgados Matrix Laser-LED, las manillas de las puertas desplegables y el elegante sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo son todas las características de la filosofía de diseño reduccionista de Range Rover.

El SUV de lujo superó al Volvo XC60 y el Lexus LC 500 para obtener el premio World Car Design of the Year, votado por el jurado de World Car Awards, compuesto por 82 influyentes periodistas automovilísticos de 24 países.

El éxito de Velar sigue a la doble victoria de 2017 del Jaguar F-Pace. Lanzado el año pasado y bautizado así por el nombre clave del concepto original de Range Rover de finales de la década de 1960, el Velar se ubica en el espacio entre el Range Rover Evoque y el Range Rover Sport.

El Velar se encuentra disponible con una selección diversos motores, que van desde el limpio y receptivo motor diésel Ingenium de 2,0 litros y 180 hp hasta el potente motor de gasolina V6 de 3,0 litros sobrealimentado de 380 hp.

Diseñado y fabricado en el Reino Unido, el Velar ofrece la practicidad, conectividad y capacidad que se espera de la familia Range Rover. Con la última tecnología y la inclusión de materiales más sostenibles, este SUV de lujo está diseñado para ir más allá.

El Range Rover Velar, está disponible en todos los países de América Latina.