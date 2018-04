La maquinaria del año es de New Holland

El tractor New Holland T6.175 Dynamic Command recibió el premio “Machine of the Year” de 2018, en la categoria de tractores de media potencia, en reconocimiento por su innovación técnica y por su relevancia de ventas en el segmento.

El jurado estuvo compuesto por periodistas que representan a las publicaciones agrícolas europeas más importantes, y los criterios de selección giraron en torno a prestaciones innovadoras, rendimiento, productividad, coste de explotación, facilidad de uso y confort del operador.

New Holland Agriculture ha enriquecido la oferta de la Serie T6 con el nuevo modelo en sus distintas variedades, un tractor multitarea muy completo. Estos nuevos modelos T6.145, T6.155, T6.165 y T6.175 son los únicos en este segmento que presentan una nueva transmisión con 8 marchas bajo carga en cada grupo. Son tractores extraordinariamente versátiles que serán un activo muy interesante para las flotas de contratistas y cerealistas, así como de ganaderos.

Carlo Lambro, presidente de la marca New Holland Agriculture, afirmó que “este premio demuestra el largo liderazgo de New Holland en el segmento agropecuario y ganadero. Supone un merecido reconocimiento a la ardua labor y la dedicación de todos los profesionales implicados en el desarrollo del tractor T6.175 Dynamic Command, desde nuestros equipos de ingenieros hasta la plantilla de la planta de Basildon, para crear un tractor compatible con los requisitos específicos de nuestros clientes”.

New Holland es representada en Chile por la empresa Sigdotek.