Aterriza el deseado nuevo SUV compacto de Volvo, el XC40

Si hay un estreno que era esperado para comienzos de abril y relevante en el inicio del segundo trimestre del año, ése es el del Volvo XC40. Es que el primer SUV compacto de la marca sueca se ha convertido en una referencia en el segmento, gracias a sus múltiples atributos, partiendo por sus armónicas y tractivas líneas exteriores. Por eso, su presentación en Chile causaba expectativa, al punto que 35 unidades se comercializaron antes de desembarcar en el país, en una preventa realizada por internet. Sin embargo, la espera terminó y ya está en el país el innovador XC40.

Desarrollado bajo la nueva y exitosa plataforma modular compacta (CMA), que le ha valido múltiples éxitos Volvo Cars, este nuevo primer SUV compacto premium busca rejuvenecer a la marca sueca.

“The All New XC40 es la puerta de entrada a un nuevo segmento, al cual ingresamos con un gran producto. Considerando el nivel de competitividad dentro del mercado, debíamos estar presentes con un SUV compacto premium y hoy lo estamos. Este nuevo modelo moderniza y rejuvenece a la marca, dejando en evidencia el estilo urbano de Volvo Cars a través de su inigualable diseño. Sin duda, este es un automóvil muy versátil que encantará a todos a aquellos que buscan salir de la rutina y hacer cosas nuevas”, asegura Marcelo Haristoy, gerente general de Volvo Cars Chile.

Este Volvo XC40 destaca, exteriormente, por un diseño tan moderno como elegante, en el cual combina perfectamente su tamaño compatcto con un amplio espacio exterior, logrado gracias a la plataforma en la que está construido.

Esa CMA fue diseñada para ser la plataforma de la próxima generación de vehículos compactos de Volvo, y pensada en los motores Drive-e, así como también en propulsores híbridos y eléctricos, gracias a una red interna de alta velocidad que permitirá la adaptabilidad según cada motorización.

Este SUV urbano compacto de Volvo está diseñado para entornos urbanos y con un carácter sobrio, basado en las personas.

Por ejemplo, exhibe numerosos espacios de almacenamiento de diversos tamaños, como los que posee en las puertas y debajo de los asientos, un lugar especial para los teléfonos incluyendo carga inductiva, un gancho plegable para bolsas pequeñas y un contenedor de basura extraíble en la consola central. Incluso, los diseñadores han sacado los parlantes de las puertas para generar más y mejores espacios. El enfoque del diseño interior se basa en entregar un espacio agradable y que cada elemento se utilice como tal.

Una parte importante del interior de los nuevos modelos Volvo es su pantalla central de 9 pulgadas, la cual incorpora el ya conocido sistema de infoentretenimiento Sensus, que conecta al usuario con su Volvo y con el resto del mundo manteniéndolo informado, entretenido y al mando siempre.

Fácil de usar e intuitiva, la interfaz de Sensus permite a los usuarios acceder a una gran cantidad de funciones y servicios rápidamente. Asimismo, en la pantalla central se pueden elegir los ajustes de temperatura, modos de conducción o se puede ver la cámara 360°, que ayuda a los conductores a maniobrar su auto en espacios de estacionamientos estrechos. Los usuarios pueden conectar su teléfono y acceder a sus aplicaciones y funciones favoritas en la pantalla táctil como Spotify, Mapas, entre otras, gracias a Apple Car Play y Android Auto.

El XC40 cuenta con sistema premium de audio Hardman Kardon, de formato más compacto, dado que los subwoofers de las puertas fueron eliminados.

El maletero fue diseñado con un sistema de suelo inteligente, el cual puede doblarse, permitiendo separar las distintas cosas o utilizar el espacio completo sin remover el piso. Asimismo, cuenta con ganchos plegables, que permiten asegurar bolsas o maletas, junto con un espacio de almacenamiento bloqueable debajo del piso de carga.

Con respecto a su exterior, este Volvo tiene una clara identidad de SUV. Su apariencia frontal poderosa, cóncava con el logotipo de la marca, las ya características luces en forma de martillo de Thor y los diferentes relieves dan un aspecto de fuerza.

Con un perfil esculpido y distintivas líneas hacia la parte trasera del vehículo, su despeje, las amplias ruedas y el espacio entre las mismas, hacen que la identidad de este SUV se enfatice aún más, una de las características propias de este segmento.

La parte trasera es más ancha que la delantera, lo que contribuye a la distribución de los espacios y a que el maletero sea de una sola superficie, la cual es enmarcada por los focos LED. El techo panorámico juega un rol esencial en el diseño de este nuevo vehículo, ya que permite que toda la luz del exterior entre e ilumine el interior de manera natural.

En resumen, este nuevo Volvo XC40 combina a la perfección el diseño escandinavo, la tecnología moderna y la conectividad intuitiva, agregando también soluciones de almacenamiento inteligentes que realmente redefinen la experiencia en un SUV urbano de lujo.

Como es característico en la marca, y al igual que sus hermanos más grandes del segmento, el XC40 incorpora las premiadas tecnologías de seguridad, conectividad e infoentretenimiento conocidas en los nuevos modelos de las series 90 y 60.

Incluye los conocidos sistemas de la marca Pilot Assist, City Safety, Oncoming Lane Mitigation, la alerta Cross Traffic con frenado automático y la cámara 360°. IntelliSafe es el nombre de las tecnologías inteligentes e intuitivas que ayudan al usuario a la hora de conducir, mientras que City Safety es el núcleo de IntelliSafe e incluido de serie, el cual actúa como un copiloto que asiste en todo momento, detectando el peligro con antelación y advirtiendo e interviniendo si es necesario.

El XC40 cuenta con un motor D4 diésel y una variante T5 gasolina de cuatro cilindros Drive-E powertrain, ambas turbo. Otras opciones, incluyendo una versión híbrida, así como una eléctrica, se agregarán más tarde. El XC40 también será el primer modelo de Volvo que estará disponible con el nuevo motor de 3 cilindros.

El T5 es un 2,0 litros turbo, de 252 hp y un torque de 350 Nm, que permite alcanzar los 100 km/h en 6,4 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 230 km/h y equipa una caja automática de 8 velocidades Geartronic que entrega un rendimiento mixto de 14 km/l.

Por otro lado, el motor D4 es un turbodiésel de 190 hp y 400 Nm de torque, los que permiten alcanzar los 100 km/h en 7,9 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 210 km/h con la misma caja Geartronic, que entrega un rendimiento mixto de 19 km/l.

Este nuevo Volvo XC40 llega a nuestro país en versiones T5 R-Design, T5 R-Design Plus, D4 Momentum y D4 Momentum Plus, . La marca proyecta comercializar alrededor de 300 unidades por año. The All New XC40 estará disponible desde los $24.990.000 para la versión T5 R-Design, hasta los $28.990.000 para la variante D4 Momentum Plus.