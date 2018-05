Autoplex, el proyecto de Jaguar Land Rover que busca vehículos autónomos entretenidos

Jaguar Land Rover está en pleno proceso de desarrollo de un proyecto para desarrollar vehículos que puedan “ver” en cruces de calles y a través de obstáculos, y para cuyo desarrollo ha destinado un presupuesto de 6,5 millones de dólares. El mayor fabricante de vehículos del Reino Unido encabeza un proyecto denominado AutopleX, que combina la conectividad, la automatización y la navegación en tiempo real, para que la información llegue más rápidamente al vehículo autónomo.

Esto permite comunicarse con los demás automóviles en circulación y evitar eventuales obstáculos siempre que no sea posible visualizar correctamente la carretera, ayudando de forma eficaz y segura a pasar cruces y rotondas difíciles.

Chris Holmes, director de Investigación y Desarrollo del Vehículo Autónomo de Jaguar Land Rover, explica: “Este proyecto es crucial para acercar el vehículo a nuestros clientes en un futuro próximo. Junto con nuestros socios de AutopleX, vamos a unir nuestros desarrollos en conectividad y autonomía para mejorar nuestros vehículos autónomos, para que así puedan funcionar de forma más segura en situaciones más difíciles y con tráfico real. Este proyecto nos permitirá ofrecer la tecnología más sofisticada y funcional en un vehículo autónomo”.

Jaguar Land Rover está desarrollando tecnologías para ofrecer a nuestros clientes una posibilidad de conducción autónoma sin renunciar a al manejo divertido y seguro. El objetivo de la empresa es crear un vehículo de conducción autónoma más adaptado a las situaciones reales y a cualquier tipo de manejo y condiciones climáticas.

Autoplex desarrollará la tecnología mediante simulaciones y pruebas en carreteras públicas, en circuitos y en zonas urbanas de West Midlands, Reino Unido. La Highways England, INRIX, Ricardo, Siemens, Transport for West Midlands y WMG y la University of Warwick se unen al consorcio AutopleX, de acuerdo con lo anunciado en el tercer Innovate UK sobre Connected and Autonomous Vehicle Funding en marzo de 2018.