Un grupo de clientes de Chevrolet vio el cierre de la campaña de Alexis Sánchez

Fabiola Ortiz fue una de las cinco ganadoras que viajaron a Manchester, Inglaterra, a presenciar el último partido de los partidos de los “Diablos Rojos” del United por la Premier League, donde el chileno Alexis Sánchez fue titular, además de asistir al Old Trafford, uno de los estadios más significativos de Europa, donde juega de local el equipo de José Mourinho.

El duelo del Manchester United contra el Watford se jugó el domingo 13 de mayo, y terminó con victoria para los de Sánchez, quien estuvo en la cancha usando su mítica camiseta número 7. En el estadio, Fabiola asegura haber presenciado uno de los momentos más importantes y emocionantes de su vida. “Estaba en la galería del Old Trafford, viendo a los jugadores salir del túnel. Mientras tanto, la hinchada ubicada en el sector Strefford End cantaba con todo furor. En ese momento no podía más de la emoción, no me salían las palabras… Verdaderamente me quedé paralizada”.

Fabiola es seguidora del equipo inglés desde los ocho años, y con este premio de Chevrolet tuvo la posibilidad de ver el partido desde un palco exclusivo. “Jamás pensé ganar un estímulo así y poder viajar para ver a uno mis los ídolos. Cumplí el sueño de mi vida, es el recuerdo más importante que guardaré en mi corazón”, dice.

Para la ganadora, este premio también tenía un valor sentimental: “estoy muy agradecida de haber compartido esta experiencia con mi mamá, fue la mejor celebración del Día de la Madre que le pude haber entregado, lo aprovechamos al máximo”.

Chevrolet valora la importancia que tiene el auspicio de la camiseta de los “Diablos Rojos”, debido a la popularidad del equipo inglés. “Para nosotros es relevante estar constantemente cerca de nuestros clientes, y la posibilidad de poder cumplirles a muchos el sueño de poder estar con su equipo favorito, es algo aún más gratificante, y que mejor regalo es que puedan ver a su ídolo nacional Alexis Sanchez”, explica Álvaro González, gerente de Comunicaciones de General Motors.

Durante los cinco días de viaje, los ganadores, algunos de los ganadores provenientes de Constitución y Puerto Octay, tuvieron la posibilidad de realizar diversas actividades que Chevrolet tenía contempladas para ellos, conociendo los lugares más icónicos de Inglaterra. Así, junto con visitar el estadio Old Trafford, realizaron un tour por el museo británico de fútbol y el del Manchester United, con el fin de vivir una experiencia inolvidable.

De este modo, en Chevrolet sigue trabajando de la mano del equipo inglés, potenciando el auspicio mundial que tiene la marca con el club, a través de campañas y sorteos en los que sus clientes resulten ganadores.