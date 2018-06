La décima generación del Honda Accord se toma las calles chilenas

La décima generación del Accord ya está en Chile. El sedán más importante en la historia de Honda celebra 42 años de vida con una renovación en la que los diseñadores e ingenieros intentaron transmitir una “confianza absoluta” a los clientes en cada elemento estético y de rendimiento, agregando un nuevo nivel de atractivo emocional y calidad superior, que desafía su estatus de sedán tradicional, ofreciendo un rendimiento aún más refinado y atractivo, un interior más espacioso y exclusivo, y la última generación de seguridad y asistencia al conductor, de la mano de Honda Sensing®.

Luis Vecchionacce, subgerente de Marketing de Honda Chile, comenta sobre la llegada a Chile de la nueva generación del sedán. “Estamos orgullosos de tener en nuestro país a la décima generación de Accord. Un auto que con el paso de los años ha sabido mantener la elegancia y sofisticación propios del modelo. Y que gracias a su diseño, ingeniería y la incorporación de Honda Sensing, ha sido premiado como uno de los mejores sedanes del mercado”, comenta.

A meses de haber sido lanzado al mercado de Estados Unidos, el nuevo Accord ha recibido 14 reconocimientos de diversas organizaciones, entre ellas el North American Car of the Year 2018 del Salón de Detroit y el Car of the Year 2018 de parte de la prensa especializada de Detroit, por mencionar algunos de los más relevantes.

El nuevo Honda Accord sorprende por la incorporación de un motor DOHC en línea de cuatro cilindros VTEC Turbo con inyección directa y una caja de transmisión automática de 10 velocidades, que en conjunto logran una potencia de 247 hp a 6.500 rpm, ofreciendo a los clientes un rendimiento y refinamiento excepcionales. También destaca su carrocería más rígida, ligera, hermética y un nuevo diseño de chasis, que se comparó con los competidores de lujo del segmento durante el desarrollo.

En términos tecnológicos, este Accord sorprende con la incorporación de Honda Sensing®, que brinda características avanzadas de seguridad y asistencia para el conductor. Dentro de las más importantes, incluye: Sistema de frenado mitigación de colisión (CMBS), Sistema mitigación salida de carril (RDM), Sistema de advertencia de colisión frontal (FCW), Sistema advertencia salida de carril (LDW), Sistema asistencia mantención de carril (LKAS) y Control crucero adaptable.

En comparación a la generación anterior, el nuevo Accord posee una distancia entre ejes más larga (+54 mm), una altura total más baja (-15 mm) y un cuerpo más ancho (+10 mm). Gracias a esto, se logra un espacio en cabina más abundante, que permite que los asientos delanteros se movieran ligeramente hacia adentro para contribuir en el espacio y posturas de la cadera, hombro y la cabeza. Además, la distancia entre ejes más larga permitió a los diseñadores mover los asientos de la segunda fila sustancialmente hacia atrás, lo que le dio a Accord un espacio adicional para las piernas de 48 mm. Igualmente, el espacio del maletero se incrementó en casi 30 litros, lo que permite un volumen total de 472 litros.

En el exterior, destaca la elegancia y modernidad con una fachada delantera audaz y vertical, gracias a la parrilla frontal con alerones cromados, situada encima de una gran entrada de aire principal y rodeada por luces y neblineros LED. La capucha cincelada presenta un centro levantado distintivo y agresivo, que realzan la longitud visual y la fuerza de la parte inferior del cuerpo.

Adicionalmente, en términos de comodidad y conectividad, Honda Accord incorpora de serie climatizador bizona, asientos eléctricos con memoria, asientos delanteros climatizados, botón encendido motor y encendido remoto, sistema audio premium con 10 parlantes y subwoofer, pantalla touch 8 pulgadas, bluetooth, Apple Carplay y Android auto.

Este Honda Accord 2018 es de origen estadounidense y se fabrica en la planta automotriz de Honda en Marysville, Ohio; mientras que la nueva transmisión automática de 10 velocidades es fabricada por Honda en Tallapoosa, Georgia. Llega a Chile en una única versión a un precio de lanzamiento de $26.990.000 pesos.