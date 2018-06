Tres niños chilenos fueron con Nissan a la final de la Champions League

Como auspiciador oficial de la Champions League, Nissan hizo varias activaciones de marca, entre las cuales destacó el concurso que realizó con varios niños de Latinoamérica para viajar a Kiev a ver la final del torneo.

En total, fueron 25 los ganadores, provenientes de 11 países de la región. De esos vencedores, hubo tres pequeños que representaron a Chile. Ellos fueron Catalina, de 14 años, Kiara, de 15, y Benjamín, de 13, quienes superaron varias pruebas para ganar su butaca en Kiev.

Los tres, después de grabar unos videos cumpliendo tareas específicas y de viajar a México para completar cuatro desafíos basados en las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, se quedaron con sus pasajes y fueron acompañados por sus padres para ver el duelo que definía al mejor club de Europa entre Real Madrid y Liverpool, duelo que se llevó el elenco madridista 3-1.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad y estoy seguro de que mi vida cambiará favorablemente después de esto. Tanto México como Ucrania han sido experiencias realmente inolvidables”, comentó Benjamín.

Mientras, Kiara catalogó la experiencia de “inigualable, porque la oportunidad de ver la final de la UEFA no la tiene cualquiera. Viajar, ir al estadio, ver a los jugadores y compartir de cerca con figuras del fútbol es algo que no tiene precio. Además, estoy feliz porque es algo que obtuve por mérito propio. Me dieron la oportunidad, pero yo la hice realidad”.

Nissan es auspiciador oficial de la Champions League desde 2014 y el año pasado renovó su vínculo con UEFA y el torneo hasta 2021.