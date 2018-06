Jeep abre la temporada de nieve en Valle Nevado

La campaña “Winter is Jeep” ha pegado fuerte y la idea es disfrutar del frío y la nieve arriba de uno de estos modelos todo terreno. Por eso, Jeep dará el vamos a la temporada de nieve de este año este sábado 23 en Valle Nevado.

En ese centro de esquí, la compañía tendrá una interesante serie de actividades con las que se dará el inicio a la temporada dos días después de la llegada oficial del invierno a Chile, lo que pasó este jueves 21.

Jeep exhibirá sus modelos off road All New Compass, Grand Cherokee, Wrangler y Renegade y hará muchos regalos, como por ejemplo 100 tickets de esquí dobles a los primeros que lleguen al recinto. También habrá estacionamientos exclusivos para los clientes de la marca y descuentos en clases y arriendos.