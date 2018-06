DS Automobiles propone servicio personalizado y de excelencia

Aportar valor a la marca de forma innovadora, atendiendo a las necesidades de los clientes, es un desafío que se planteó DS Automobiles a nivel internacional, reto que también se propuso en Chile, con el fin de ofrecer una experiencia de cliente única y personalizada. Es así como nace Only You, un programa de experiencia de características únicas, que se sustenta en un principio de atención vanguardista y de excelencia.

Con Only You, DS Automobiles ofrece una experiencia realmente excepcional para todos los clientes alrededor del mundo, y se sustenta en tres principios diferenciadores: DS está siempre disponible para sus clientes (ellos tienen la opción de ir a DS o que DS vaya hacia ellos); para DS, cada cliente es y merece sentirse único (DS siempre está disponible para contestar las preguntas y resolver los problemas de sus clientes); y DS garantiza la movilidad de sus clientes.

Es así como DS Automobiles lleva su concepto del lujo más allá del universo del automóvil con Only You, una gama de servicios que pretenden cubrir las necesidades de sus clientes con todo el refinamiento y el “savoir-faire” de la marca.

Son cuatro servicios únicos pensados y diseñados para satisfacer todas las necesidades de los clientes. DS At your service: un número de teléfono único de atención donde podrán acceder a todos los servicios Only You de forma personalizada; DS Assistance: asistencia en ruta gratis por 8 años con un servicio de soporte disponible 24/7; DS Valet: servicio exclusivo de pick up y entrega del auto, tanto en ventas como en servicio, para facilitar la movilidad de los clientes cuando lo necesiten; MY DS App: aplicación móvil, compatible con todos los modelos, que permite a los clientes conectarse diariamente con su DS y su entorno.