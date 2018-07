Así sorprendió Land Rover a un niño scout con autismo

Blake Harris, joven scout británico de 13 años, fue el protagonista de una intervención que Land Rover y el aventurero norirlandés “Bear” Grylls realizaron y que buscó entregarle una tarde en la naturaleza.

En el Hay Festival de Worcester y como parte del aniversario de los 70 años de Land Rover, Grylls llegó a buscar al joven diagnosticado con autismo en un Discovery camuflajeado y personalizado para Harris. Así, en medio del campo inglés, estuvieron una tarde en un refugio creado por “Bear”.

La sorpresa fue planeada por Grylls, en colaboración con la marca británica y la madre de Blake, Liz. La idea era honrar la dedicación del scout quien debe lidiar con su autismo y el cáncer terminal de su pequeña hermana Lily-Mai.

“No es frecuente que salgas con un joven tan especial que ha tenido que lidiar con tantas dificultades en la vida. Él personifica ese espíritu Above and Beyond de Land Rover y nunca se ha dado por vencido, lo que lo convierte en un ejemplo para todos nosotros. Ha sido un gran privilegio pasar este tiempo con Blake. Él es sensacional para su familia y los scouts”, afirmó Grylls, quien también es scout.

“No podía creer que ‘Bear’ estuviera aquí en un Land Rover diseñado solo para mí. Para tener algo de tiempo con el Jefe Scout y aprender las lecciones de cómo ‘Bear’ ha lidiado con las dificultades en su vida es una oportunidad única en la vida. Nunca olvidaré la experiencia y me motivará para el futuro”, dijo por su lado un emocionado Harris.