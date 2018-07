Antes que aterricen los modelos 2019, Kia reedita su liquidación

En la medida que se acerca el momento en que los autos comienzan a ser inscritos como modelos de 2019, las marcas comienzan a rematar su stock de vehículos del año. Y Kia no es la excepción a esa tendencia, que ofrece bonos y descuentos que, en esta oportunidad, llegan hasta los 2.800.000 pesos. La promoción -conocida como LiKIAción– estará vigente hasta fines de agosto.

De esta manera, el Morning C se encuentra con bonos de hasta 1.800.000 pesos según versión, quedando con un precio que parte en los 5.490.000 pesos. Asimismo, el hatchback Rio5 C, y su hermano sedán Rio4 C, se presentan con bonos de hasta 2.200.000 pesos, quedando a un precio que parte en los 7.590.000 y 7.190.000 pesos, respectivamente.

Por su parte, la familia Cerato cuenta para su sedán con bonos de hasta 1.300.000 pesos, para arrancar en un precio de 8.990.000 pesos, mientras que para el hatchback Cerato5 queda en un precio que parte en los 10.790.000 pesos, con bonos que alcanzan el 1.700.000 pesos.

En el segmento SUV, los aclamadas Sportage y Sorento, se encuentran con bonos de hasta 2.800.000 y 1.600.000 pesos, respectivamente, cuyos precios de entrada comienzan en 12.390.000 -en el caso de Sportage- y 16.790.000 para Sorento.

“Dado el éxito obtenido con esta activación, quisimos lanzar nuevamente estas tremendas ofertas para dar la oportunidad a todos quienes quieran renovar su auto o adquirir uno nuevo por primera vez con nosotros. Precios, bonos, ofertas y descuentos increíbles, las mejores opciones del mercado para este cambio de año”, explica Horacio Meléndez, gerente de Marketing de Kia Chile.

La gran LiKIAción de la marca está de regreso con bonos que se extenderán hasta finas de agosto a lo largo del país en todos los concesionarios Kia.