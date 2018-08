SsangYong tiene en Gianella Marengo a su nueva embajadora

La modelo Gianella Marengo se integra a la familia SsangYong, como embajadora de la marca automotriz más antigua de Corea del Sur. A partir de ahora, el rostro conducirá un Tivoli, el SUV compacto del fabricante asiático.

El auto, inspirado en los hermosos paisajes naturales de la ciudad italiana con la que comparte nombre, exhibe una esencia y personalidad moderna, con líneas vivaces.

Entre las características de este modelo, se encuentra una dirección inteligente, con tres distintos tipos de conducción, y una cabina protegida del ruido de motor gracias a la aplicación de los paneles de doble estructura, además de un gran e innovador diseño, completo sistema de entretenimiento y tecnología de última generación en cuanto a seguridad.

“Cuando recibí el Tivoli me sentí como una niña. Manejo como si estuviera en las nubes. Veo todo desde otra perspectiva porque todos mis autos habían sido bajos. Es cómodo, amplio, me siento más segura y, a pesar de ser más grande que mis autos anteriores, sigue siendo fácil estacionar. Además, me encanta porque es un auto familiar, que no deja de ser juvenil, estiloso y ondero”, resume Marengo.