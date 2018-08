Josefina Montané se suma a la familia de rostros de Kia

Tras el volante de Kia Sorento, la actriz Josefina Montané se incorpora como nuevo rostro de Kia Chile, marca que desde sus inicios ha optado por congregar personalidades que vayan en la línea del espíritu del fabricante coreano.

La actriz ha destacado en diversas producciones nacionales, tanto en teatro como en televisión, y acaba de oficializar su alianza con Kia Chile con la entrega del Sorento.

“Cuando tienes que elegir un auto, y eres mamá, las prioridades cambian. Lo primero es la seguridad, después el espacio… Las sillas de niño en el auto ya ocupan bastante espacio. También me gusta ir a la playa y al sur con mi familia, por lo que necesito que mi auto sea 4×4. En fin… Son cada vez más características con las que tiene que cumplir un auto. Por suerte, mi Kia Sorento me entrega seguridad, espacio y, lo mejor de todo, es que es un auto muy tecnológico. Tiene sensores, airbags, radio full conectividad y una cámara que me da seguridad a la hora de moverme por la ciudad. ¡Eso me encanta!”

De esta manera, Montané se suma al selecto grupo de rostros de la marca. “Estamos muy contentos de que sea parte de nuestros embajadores. Ella representa mucho lo que queremos transmitir, una marca cercana, alegre, joven, con opinión y actitud. Kia Sorento es perfecto para ella que está en una etapa donde la familia crece, y las prioridades comienzan a cambiar”, destaca Horacio Meléndez, gerente de Marketing de la marca.