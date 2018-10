SsangYong apuesta a conquistar el segmento alto de las camionetas medianas

SsangYong sabe cuáles son sus fortalezas y sobre ellas edifica su presente y futuro. La marca coreana ha consolidado fama en el mercado chileno gracias a productos con motores diésel muy eficientes, además de una buena relación precio-calidad. Además, en el caso de sus camionetas, ha ganado en confianza de sus clientes sistemáticamente, quienes agradecen que ofrezca una pick up bastante más amigable de suspensión que la media del segmento mediano de este nicho de mercado. Así, la Actyon Sports ha sabido liderar el mercado de las 4×2 por largo tiempo. Sin embargo, la ambición de conquistar nuevos públicos no le es ajena al fabricante asiático, que ahora apuesta fuerte a la parte más alta de la pirámide de las camionetas medianas. La nueva Musso parece tener todos los elementos para convertirse en un producto de muy buenos resultados para los coreanos.

Reflotando un nombre de buen recuerdo, la nueva Musso llega a competir con las tope de línea de Mitsubishi, Volkswagen y Nissan, pero ofreciendo mayores niveles de equipamiento a un precio muy competitivo. Sólo llega en tres versiones, todas doble tracción y con motor diésel, pero con algunos atributos llamativos.

Primero, el espacio interior. Con un chasis muy bien logrado, es la más grande de espacio entre los asientos traseros y delanteros, es la de más distancia para las piernas y la de mejor ángulo del respaldo de la banqueta posterior, liderando así en confort. Incluso, en su asiento trasero entran tres sillas de niños, dos de ellas con anclajes Isofix.

Como si eso fuera poco, paga casi un millón de pesos menos de impuesto verde por emisiones, en promedio, que sus competidores directos de las marcas antes señaladas.

Solo con eso dos argumentos, ya tiene mucho con que salir a pelear.

Pero tiene más argumentos.

La All New Musso arriba en 3 versiones, todas 4×4, con una unidad de potencia que ofrece generosos 178 hp y 400 NM de torque, 800 kilos de capacidad de carga en su amplio y profundo pick up, con transmisión mecánica y automática de 6 velocidades, cámara de retroceso, sensores de proximidad, llantas de 18 o 20 pulgadas, entre otros, según versión. Además, como todos los modelos de SsangYong, cuenta con motorizaciones EURO VI, entregando un mejor desempeño, potencia y torque, junto con un nivel de emisiones mucho más bajo lo que la hace más amigable con el medio ambiente.

En cuanto a equipamiento y entretenimiento destaca el smart audio con pantalla de 8 pulgadas y sistema CarPlay y Android Auto, que viene de serie en todas las versiones, además cuenta con asientos delanteros y traseros calefaccionados, asiento del conductor y copiloto ventilados con regulación eléctrica, control crucero, smart key, entre otras prestaciones de confort que destacan en la versión Deluxe, tope de línea, ya que la Musso escala en equipamiento desde la versión mecánica pasando por una automática hasta llegar a la AT tope de línea.

En seguridad, cuenta -según versión- hasta con 6 airbags, sistema ESP, asistencias de subida y bajada, inmovilizador de motor antirrobo, sensores de estacionamiento delantero y trasero, cámara de retroceso, frenos ABS, entre otros elementos.

Este esperado modelo, vuelve completamente actualizado y ya está a la venta en Chile en los colores blanco, gris plata, gris grafito, negro, rojo guinda y azul oscuro, con un precio de lanzamiento desde los $15.490.000 hasta $19.990.000 + IVA, incluye bono de Lanzamiento de la Marca y Bono de financiamiento con Santander Consumer.