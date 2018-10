La sexta generación del BMW M5 llega más deportivo que nunca

Fue en 1984 cuando BMW se lanzó a la tarea de hacer un sedán grande de altas prestaciones. Así, la marca bávara generaba una nueva frontera en el mundo de los deportivos, con el nacimiento del M5. Hoy, casi un cuarto de siglo después, llega la sexta generación que, como la primera, impresiona permanentemente.

Si hubiera que poner un titular de los cambios de este nuevo M5 es que es el primero que posee tracción en las cuatro ruedas.

A priori, se podría pensar que con ello traiciona parte de la esencia de un deportivo, como es que la tracción vaya al eje trasero. Pero no. Este auto parece tan perfecto que hasta eso está bien pensado.

Amén la tracción total, el BMW M5 2018 no tiene los problemas de tracción y es más dócil para estrujar los 600 caballos del motor.

Siendo uno de los coches más rápidos que nos ha tocado vivir, en este caso en la pista del Autódromo Internacional de Codegua, su aceleración es realmente impresionante, ya que el torque se siente casi de modo permanente, empujando siempre con fuerza. Pero, como anticipábamos, para que sea un deportivo y un M sin traicionar sus princios, el sistema de tracción total ofrece tres configuraciones: T4R (tracción total estándar), T4R Sport (tracción total con mayor desvío de par al eje posterior, pasando el 70 por ciento atrás) y T2R (tracción trasera). En este formato, su conducción requiere experiencia y cierto talento al volante, porque sus reacciones son más bruscas y con la esperada y esperable notoria tendencia al sobreviraje. Así, con toda la fuerza del motor en las ruedas posteriores, el manejo del M5 se vuelve muy fino y requiere conciencia de lo que se tiene entre manos. Mal que mal, el motor xDrive de 4,4 litros V8 biturbo que eroga 750 Nm de par lo convierten en una fiera que puede ser indomable.

La caja de cambios Drivelogic es de tipo convertidor de par, tiene ocho relaciones y puede manejarse de forma manual sin que esta pase de forma automática a una marcha superior cuando se alcanza el régimen máximo de revoluciones. Tiene una función Launch Control con la que, según BMW, el M5 2018 puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos.

En el M5 cada componente se ajusta individualmente mediante su correspondiente tecla. Se puede elegir cómo es la respuesta del motor —Efficiency, Sport y Sport Plus—, el modo de funcionamiento de la caja de cambios (automática o manual y velocidad de respuesta 1, 2 o 3), el grado de asistencia de la dirección (Comfort, Sport o Sport Plus), la firmeza de la suspensión (los mismos tres), el tipo de tracción -ya mencionados- y la asistencia de las ayudas a la conducción: DSC on, MDM o DSC off.

También se pueden personalizar dos configuraciones, utilizando los clásicos y seductores botones rojos localizados en cada radio del volante y marcados como M1 y M2.

Para completar este atractivo deportivo, hubo mucho trabajo de ingeniería también en alivianar el auto. Por eso, se tomaron medidas de construcción ligera, bajando algo más de 30 kilos, gracias al uso de carbonbo en el techo, por ejemplo.

En lo exterior, el M5 de sexta generación luce un frontal nuevo, con faros rediseñados, que le hacen ver más modernos y que enfatizan los “riñones” propios de los BMW en su máscara. Lateralmente, las llantas de aro 20 y las profundas nervaduras le dan un toque y lo hacen parecer más ancho.

En el nuevo cockpit, además de los botones rojos del volante, se estrena uno del mismo color para encendido. Pero en esta renovada área, lo que más destaca son las butacas, tapizadas en cuero Merino y que aportan mayor sujeción al cuerpo. Tienen regulaciones eléctricas, calefacción, ventilación y función de masaje.

El M5 llega, entonces, lleno de novedades, pero sin perder ni un ápice de su espíritu indomable. Más tecnología y nuevos equipamientos no le hacen perder su naturaleza indomable de un deportivo totalmente deseable.