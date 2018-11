El terrible accidente de una joven piloto en el GP de Macao

La piloto adolescente Sophia Floersch se someterá a una cirugía tras sufrir una fractura de columna vertebral en un espeluznante accidente ocurrido el domingo, en el Gran Premio de Macao de la Fórmula 3.

"Sólo quería que todos supieran que estoy bien pero que iré a cirugía mañana (el lunes) por la mañana… Más noticias pronto", tuiteó la alemana de 17 años.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) November 18, 2018