Nissan celebra la extensión de sus exitosas ventas en el segmento SUV

De acuerdo con las últimas cifras de evntas de coches nuevos entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile -gremial que reúne a los importadores de vehículos en nuestro país-, en el mes de octubre se comercializaron 37 mil unidades, lo que representa un aumento del 23,3 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado. El segmento con mayor crecimiento dentro de la industria fue el de las SUV, con un 31,9 por ciento, segmento en el que Nissan es la única marca en colocar tres modelos entre las 10 más demandadas: Qashqai, Kicks y X-Trail.

“Nuestro éxito en el segmento de las SUV se debe a que los vehículos Nissan están centrados en las necesidades de los clientes. No solamente hemos aumentado nuestras ventas en el mercado chileno. En el año fiscal 2017, Nissan incrementó un 69 por ciento la venta de SUV a nivel regional. Esta cifra fue impulsada, principalmente, por el Kicks, un crossover que ha conquistado a los consumidores de la región gracias a sus tecnologías”, asegura Diego Felices, director general de Nissan Chile.

“Además de nuestros tres modelos en el Top 10 de Chile, Murano y Pathfinder tienen una gran recepción dentro del mercado chileno, gracias a su diseño, equipamiento premium y las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, que ofrecen para hacer más cómoda la experiencia de conducción”, profundiza Felices.

Con 3.896 unidades vendidas en Chile durante los primeros nueve meses del año, Qashqai se posiciona como el preferido de la gama Nissan. Este crossover urbano llegó a América Latina en 2007 y, desde entonces, es referente de su segmento.

El éxito entre los consumidores chilenos se debe a que es un vehículo ideal para enfrentar los desafíos de las grandes ciudades gracias a sus innovadoras tecnologías bajo la visión de Nissan Intelligent Mobility, como el Intelligent Forward Emergency Braking, que apoya en la prevención del impacto, al activar un freno de emergencia en caso de que el conductor no escuche las alarmas auditivas y visuales emitidas por el vehículo. El modelo cuenta también con el sistema Blind Spot Warning, una tecnología que avisa al conductor si algún objeto o vehículo se encuentra en el punto ciego de los espejos. Además, el SUV incorpora el sistema Rear Cross Traffic Alert, que detecta y previene al conductor cuando está en retroceso, de vehículos que se acercan por detrás y por los costados.

Otro de los SUV exitosos en el mercado chileno y en la región es el Nissan Kicks, que registra ventas de 3.536 unidades en lo que va del año. El más compacto de los SUV cuenta con tecnología inteligente como el Intelligent Around View Monitor (I-AVM), con visión periférica de 360 grados, el Intelligent Trace Control, que al frenar distribuye la fuerza automáticamente en todos los neumáticos, manteniendo la estabilidad y la línea deseada mientras se toma una curva. También incorpora Apple Car Play y Android Auto, que permiten acceder a los datos del dispositivo a través de la pantalla central del vehículo.

Por otro lado, Nissan X-Trail reporta ventas de 2.896 unidades en el mismo periodo, ubicándose como el tercer SUV favorito de los chilenos gracias a sus tecnologías, diseño y prestaciones. Este modelo incorpora cualidades como el Intelligent Ride Control, sistema que ayuda a suavizar la experiencia de manejo al frenar y ajusta el torque del motor de manera automática, en caso de topes o cualquier desnivel del suelo, y reduce el rebote por movimientos bruscos e incómodos para los pasajeros. Además, incluye la apertura de maletero eléctrico con sensor de pie, que facilita la vida de los usuarios.

El crecimiento de las ventas de vehículos en Chile responde a distintos factores del mercado, entre ellos que los consumidores están más interesados en la incorporación de mayor tecnología en los vehículos, conducción semiautónoma y asistentes de seguridad inteligente, características que ostentan los modelos de Nissan bajo su visión Nissan Intelligent Mobility, con la que busca transformar la manera en la que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad.