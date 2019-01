Polestar anuncia su entrada a los autos eléctricos

2019 se prevé movido para Polestar. La marca hermana de Volvo Cars, encargada de los modelos de performance, iniciará este año la producción de su segundo modelo, llamado a ser el sucesor del complejamente nacido modelo híbrido 1.

La gran novedad, eso sí, estará en su tecnología. El Polestar 1, anunciado como híbrido, no tuvo el éxito esperado con este tren motriz, por lo que la idea de la compañía sueca es partir de cero con su nuevo Polestar 2, el cual será un auto completamente eléctrico.

New year, new us. Reliance on combustion engines is coming to an end. The way forward is electric. This year we go all-in with the launch of the electric Polestar 2. pic.twitter.com/maN5DF7toI

— Polestar (@PolestarCars) January 3, 2019