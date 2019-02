Kia apuesta por la League of Legends

Kia Motors ha anunciado su primera incursión en los e-sports, en el escenario de los videojuegos competitivos, al convertirse en el principal patrocinador del Campeonato Europeo de League of Legends (LEC).

Lanzado en 2009, League of Legends es uno de los juegos más populares del mundo. Los jugadores controlan a los "campeones" y trabajan juntos en equipos, mientras luchan por la supremacía sobre el territorio del juego. El Campeonato Europeo representa el nivel más alto de juego de League of Legends en el viejo continente, con diez equipos compitiendo en la liga principal. Al igual que los deportes tradicionales, es visto por millones de fanáticos que siguen a sus equipos y jugadores profesionales favoritos, además de los comentaristas en las distintas plataformas digitales de streaming como twitch o youtube.

El patrocinio de Kia a LEC es la campaña de marketing de una marca con experiencia en forjar conexiones más cercanas con las generaciones más jóvenes de compradores de autos. Como patrocinador principal del campeonato, Kia ha lanzado una nueva película llamada "Ready to Play", creada en colaboración con algunos de los "comentaristas" más conocidos de LEC. La película de Kia ve a Trevor 'Quickshot' Henry reúne a un equipo de comentaristas al volante de un nuevo Kia Stinger, reuniendo a Romain Bigeard, Indiana 'Froskurinn' Black, Daniel 'Drakos' Drakos, Aaron 'Medic' Chamberlain y Andrew 'Vedius' Day De camino a la LEC.

Kia creará nuevo contenido de marketing digital a lo largo de 2019 para captar la atención de los fanáticos, con jugadores destacados, ruedas y vehículos de la marca. También presentará stands promocionales en los eventos del estadio LEC y creará contenido original con el equipo de deportes 'Fnatic', que ha ganado el campeonato de League of Legends siete veces, mientras conduce los últimos vehículos Kia.

“Kia ya es conocida por sus patrocinios deportivos, y esta asociación representa otra innovación de marketing de la marca. En paralelo con nuestros lazos con los deportes más tradicionales, este patrocinio demostrará cómo Kia apoya las vidas y los estilos de vida de una generación más jóvenes, los nativos digitales. Nuestra película inaugural, con algunos de los comentaristas más conocidos de League of Legends, celebra el inicio de una nueva y emocionante era para Kia Motors y los e-sports, y estamos encantados de convertirnos en un socio principal del Campeonato de Europa League of Legends en 2019”, dice Yong Won Cho, CMO de Kia Motors.

Por su parte, Alban Dechelotte, director de Patrocinios y Desarrollo de Negocios de Riot Games EU asegura que “estamos entusiasmados de asociarnos con Kia y unirnos a una prestigiosa lista de eventos y marcas deportivas cuando entramos en una nueva era para el Campeonato de Europa de League of Legends, que es la liga de deportes líder en Europa. Esperamos trabajar junto con Kia para brindar una experiencia que el dinero no puede comprar para todos los jugadores de League of Legends en toda Europa".

