Con varias novedades llega la nueva Ducati Hypermotard 950

La moto más adrenalínica de Ducati, la Hypermotard 950, se renovó por completo, con una estética inspirada en el mundo de las supermotard de competición.

Con una ergonomía que garantiza diversión en la conducción, una geometría diferente del bastidor y un nuevo paquete electrónico, la Hypermotard 950 presenta una posición que proporciona el máximo placer y control en la conducción. De hecho, cuenta con un manillar más ancho, laterales más estrechos y un nuevo asiento que suaviza los movimientos del piloto mientras conduce, donde también puede apoyar mejor sus pies en el suelo gracias a una reducción de 53 milímetros.

El diseño agresivo de la nueva Hypermotard 950 gira entorno a la pareja de escapes bajo el asiento y las superestructuras minimalistas que dejan la mecánica a la vista, incluido el subchasis trasero multitubular que transmite ligereza y simplicidad.

La Hypermotard 950 no sólo es más compacta a la vista, sino que también es 4 kilos más ligera (con sólo el motor se reducen 1,5 kilos), comparado con el modelo anterior. Esto se ha conseguido gracias a un nuevo bastidor con tubos de diferentes secciones, nuevas llantas, discos de freno con bujes interiores de aluminio, horquilla Marzocchi más ligera con barras y botellas de aluminio y un cuidadoso estudio de cada detalle.

En el corazón de la nueva Hypermotard 950 se encuentra un renovado bicilíndrico Testastretta 11 grados de 937 cc, más potente, con mayor tracción en la entrega y nueva electrónica que garantiza un control más suave. Con 114 hp a 9.000 rpm y un par de 9,8 kgm, de los cuales más del 80 por ciento está disponible a 3.000 rpm, es el motor perfecto tanto para el máximo disfrute deportivo en pista, carreteras reviradas de segundo orden, como en los recorridos urbanos de cada día.

Este extraordinario rendimiento se mantiene bajo control gracias a la electrónica de última generación, que utiliza una plataforma inercial Bosch de 6 ejes Inertial Measurement Unit (6D IMU) para detectar instantáneamente los ángulos de balanceo, desviación e inclinación de la moto. El paquete electrónico de la Hypermotard 950 incluye el Bosch Cornering ABS con la función de Slide by Brake (deslizamiento por frenada), Ducati Traction Control EVO (DTC EVO), Ducati Wheelie Control (DWC) EVO y Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO (de serie en la versión 950 SP y disponible como accesorio en la 950).

Los llamativos manillares de conicidad variable montan bombas radiales con depósito independiente para el freno delantero y embrague, hidráulico, que sustituye al anterior accionado por cable. La instrumentación por pantalla a color TFT cuenta con un diseño e interfaz de inspiración Panigale V4.

Para los que no se queden satisfechos y quieren que su moto tenga un rendimiento aún superior, está disponible la Hypermotard 950 SP. Caracterizada por unos gráficos exclusivos que le dan un aspecto más deportivo, la versión SP cuenta con un asiento plano, suspensiones Öhlins con recorrido aumentado (+15 mm delante y +25 mm detrás) que, a su vez, aumentan el ángulo de inclinación (+3 grados), llantas forjadas Marchesini y Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO.

La Hypermotard 950 está preparada para recibir el Ducati Multimedia System (DMS), que permite conectar la moto con un smartphone y gestionar las funciones multimedia más importantes (llamadas entrantes, mensajes de texto y música) a través de los conmutadores, y mostrar la información relevante en el panel de instrumentos TFT.