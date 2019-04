La nueva Sprinter de Mercedes-Benz llega a seguir estableciendo el estándar

La tercera generación de la afamada Sprinter de Mercedes-Benz ya está en Chile. Kaufmann, distribuidor oficial de Daimler en el país, acaba de lanzar la renovación de este exitoso vehículo comercial, que llega con novedades en tecnología, conectividad, seguridad y, sobre todo, una multiplicidad de carrocerías y opcionales, que permiten configirarla según la necesidad de los clientes, para diferentes tareas de transporte de carga o pasajeros.

Esta Sprinter se distingue por disponer de mayor carga útil o un borde de carga más bajo, según lo requiera el cliente. A su vez, los conductores se benefician de sistemas inteligentes de manejo, visual y de un concepto modular de espacios portaobjetos, que permiten personalizar el vehículo. A esto se suma una avanzada gama de sistemas multimedia y de asistencia a la conducción.

La nueva concepción del puesto de conducción convence tanto por su cuidado diseño, como por su excelente funcionalidad. El equipo opcional de aire acondicionado de alta potencia sobre el techo vela por el bienestar de los usuarios en los modelos de transporte de pasajeros, manteniendo siempre una temperatura agradable. En cada fila de asientos del habitáculo con revestimiento interior integral puede incorporarse opcionalmente un alojamiento para smartphones con función de carga rápida por USB.

El espacio de carga del furgón convence, asimismo, con prácticas opciones, como el portaequipajes interior para el techo (disponible a partir del segundo trimestre de 2020), el piso de plástico de peso optimizado, las cajas pasaruedas con capacidad portante y el refuerzo para palets en el peldaño de la puerta corredera, que estabiliza la carga al tomar curvas y permite una fijación más efectiva.

A nuestro mercado local se añaden dos variantes de tracción, trasera e integral 4×4. Es posible elegir entre un cambio manual de 6 marchas o el cambio automático 7Gtronic Plus, para aplicaciones en faenas más exigentes como minería y forestales en las versiones con transmisión para terrenos difíciles que se combinan con motores diésel de 140 y 163 hp, además de la alternativa del doble eje trasero.

En términos de conectividad, esta Sprinter llega con una oferta de comunicación y entretenimiento que se extiende desde el soporte para smartphones y el sistema de audio Mercedes-Benz con interfaz USB e interfaz Bluetooth®, hasta el sistema multimedia con pantalla táctil de alta definición en formato grande, equipo rápido de navegación por disco duro con representación cartográfica en 3D e integración de smartphone.

La nueva Mercedes-Benz Sprinter satisface las diversas exigencias de sus usuarios, gracias a sus múltiples opciones de configuración. En total, supera las 1.700 alternativas de configuraciones, incluyendo 600 opcionales para las ocho carrocerías disponibles.

La versión carga o de pasajeros, el chasis cabina y el vehículo con plataforma abierta, con cabina individual o cabina doble, constituyen la base de una diversidad impresionante, como ya lo ha demostrado en sus más de 20 años el mercado chileno. Esta versatilidad se amplía con la motorización, numerosos equipos opcionales, distintas versiones del tren de rodaje y una larga lista de soluciones específicas de reputados carroceros. De ese modo es posible configurar vehículos con un Peso Vehicular Bruto (PVB) de hasta 5.500 kilos.

A bordo del modelo New Sprinter para pasajeros, pueden viajar hasta 21 adultos o 32 niños, además del conductor. Si opta por la carrocería más larga de las 4 disponibles y el más alto de los 3 techos, tiene a disposición un volumen de hasta 17 m3 en el espacio de carga del New Sprinter Furgón. En caso necesario puede enganchar y remolcar hasta 3.500 kilos adicionales. Más de 700 equipos opcionales, incluyendo soluciones especiales para flotas o para el tren de rodaje, facilitan la personalización de New Sprinter de acuerdo con sus propias preferencias.

La seguridad es una de las características más destacadas de la Sprinter. La oferta abarca desde el asistente para viento lateral implementado de serie hasta el asistente de frenado activo y el detector de cambio de carril. Estos dos sistemas forman parte del equipamiento de serie de los vehículos con una PBV mayor de 3.500 kilos. Tres equipos basados en cámaras, desde la cámara de marcha atrás con visualización de la imagen en el retrovisor interior, hasta la cámara de 360 grados, mejoran como opción la excelente visibilidad desde el puesto de conducción. Si es necesario circular en la oscuridad, los faros LED High Performance disponibles como opción iluminan de forma impecable la calzada.

En el caso de que se produzca un accidente con colisión, el conductor goza de la protección del airbag de serie. Como opción se ofrecen otros 5 airbags para el conductor y el acompañante.

Otro de los aspectos destacados de la Sprinter y que desde la marca asumen son ventajas relevantes es que, bajo ciertas condiciones, las mantenciones llegan a ser realizadas con intervalos de hasta 30 mil kilómetros para las versiones que operan en aplicaciones de carga, distribución o transporte de pasajeros dentro de la ciudad o carretera, haciendo aún más rentable este modelo para diversas industrias.

Lo anterior no sólo se traduce en precios más atractivos de adquisición, también permite planificar los menores costos operacionales a largo plazo. En esa línea, Kaufmann Telematics es una nueva oferta profesional de conectividad y gestión de flotas, que ayuda a optimizar la rentabilidad precisamente en las operaciones de su negocio. Por ejemplo, con la gestión del mantenimiento que facilita una planificación preventiva de las estadías en el taller, aumenta la disponibilidad del vehículo o de la flota, y ayuda a conservar la fiabilidad durante toda su vida útil.

Todos los modelos y versiones Mercedes-Benz, incluyendo el modelo New Sprinter, cuentan con el respaldo y soporte de Kaufmann, empresa líder en soluciones de transporte y servicios de postventa, con más de 30 sucursales distribuidas de Arica a Punta Arenas. Esta tercera generación llega a precios que arrancan en 20.990.000 pesos más IVA, para el furgón de carga, 28.990.000 pesos más IVA para la versión de pasajeros, y 26.990.000 pesos más IVA para las versiones de escolares. La marca espera comercializar 1.500 unidades cada año.