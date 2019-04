El segundo Hands On Kia on Tour del año se realiza en Movicenter

Por segunda vez este año, se desarrollará este fin de semana el “Hands On Kia on Tour”. Esta vez, será Movicenter el escenario en que la marca coreana, a través de Indumotora One, acercará sus modelos a potenciales clientes.

Como ya es costumbre, entre todas las personas que realicen su test drive se sorteará un fin de semana con todo incluido en el Hotel Surazo, ubicado en la playa de Matanzas, a bordo de un increíble modelo Kia. Además, todas las compras que se realicen durante el evento con financiamiento Forum tendrán la opción de escoger como regalo un notebook o una tablet.

Como es la tradición del evento que realiza Kia en colaboración con sus concesionarios, habrá entretención para toda la familia, con una zona de masajes y manicure, juegos inflables para niños, concursos y regalos.

Para participar, sólo se debe ingresar a kiahandson.com desde teléfonos móviles o desktop, reservar el test drive y disfrutar de la prueba de manejo durante el Hands On Kia on Tour. Además, a través de un showroom virtual se podrá visualizar el auto en 360 grados, seleccionar el color y ver cómo sería en tiempo real, observando cada detalle del vehículo. Esta aplicación es una nueva solución para los Test Drive, donde se puede coordinar todo desde el celular y vivir la experiencia del modelo que se elija.

Adicionalmente, por cada test drive que se agende a través de la aplicación, Kia Chile donará cinco dólares a la Fundación Make a Wish, que cumple sueños a niños con dificultades de salud.

“Nos encantan los Hands On Kia On Tour porque es una instancia que reúne entretención para toda la familia en torno a la marca y nuestros modelos, ofreciendo la oportunidad de conocer y probar in situ los atributos de los autos en exhibición. Además siempre tenemos increíbles sorpresas y beneficios que nuestros clientes y seguidores disfrutan en cada ocasión”, comenta Horacio Meléndez, gerente de Marketing de Kia Chile.