Pedro Heller gana el WRC 2 de Argentina y suma confianza para Chile

No pudo ser mejor el apronte de Pedro Heller para el WRC de Chile, que se disputa en un par de semanas más en Concepción. El piloto nacional ratificó su nombre como uno de los chilenos a seguir gracias a su destacada victoria en la clase WRC 2 del rally de Argentina.

Heller, junto a su navegante, el español Marc Martí, se sobrepuso a la dureza de la ruta cordobesa y a las fuertes lluvias del fin de semana pasado y aguantó los embates en el domingo para adjudicarse la victoria con un crono de 3.41’09”1 y sacando más de nueve minutos de luz a su escolta, el mexicano Benito Guerra.

Incluso, la victoria estuvo a punto de quedar en manos del norteamericano, ya que el Ford Fiesta R5 del chileno se detuvo a un kilómetro de la última especial dominical. El apoyo de los fanáticos, que empujaron el auto, permitieron que Heller finalizara la carrera.

“Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Todas las alarmas rojas se prendieron y el auto no encendía. Le pedí a la gente que empujaran y finalmente arranqué, pero no en modo de carrera. Así manejé el kilómetro final”, narró Heller a la página oficial del WRC.

De esta forma, Heller se convierte en el segundo nacional en ganar una fecha del mundial de rally, sucediendo lo hecho en Australia 2018 con su hermano Alberto en la misma categoría. A propósito, Alberto y su copiloto, el argentino José Díaz, no cerraron bien la jornada y remataron cuartos, a un poco más de 14 minutos de Pedro.

Ahora, los Heller miran a Concepción con la certeza, especialmente Pedro, de hacer algo importante en la primera parada en suelo chileno del WRC.