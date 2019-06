Uber permitirá dar propinas a los conductores destacados

Uber incorporó una nueva función en Chile para que los usuarios puedan reconocer el buen servicio otorgado por los socios conductores a través de un extra, el cual será opcional para los usuarios que quieran destacar el trato excepcional de un socio conductor durante un viaje.

De esta manera, quienes quieran reconocer una conversación grata, el ofrecimiento de agua, un cargador de celular o llegar de forma segura a su destino, podrán hacerlo a través de esta nueva opción que tiene la plataforma.

“En Uber valoramos mucho el esfuerzo y dedicación de los socios conductores por brindar la mejor experiencia. Por eso, implementamos esta nueva opción en nuestra app para aquellos usuarios que desean agradecer y reconocer esos detalles que hacen la diferencia en cada viaje”, afirmó la gerenta de comunicaciones de Uber Chile, Verónica Jadue.

La opción para entregar el extra aparecerá de manera automática al finalizar cada viaje en la plataforma y estará disponible hasta 30 días después de hecho el servicio. Al evaluar el viaje, la aplicación mostrará tres opciones predeterminadas y una opción para definir un monto diferente.

Lo importante es que el extra irá directamente a la cuenta del conductor y Uber no recibirá ninguna ganancia por ello. Asimismo, el socio no podrá identificar si el usuario entregó un monto extra antes de calificarlo, por lo que esto no afectará sus evaluaciones en la aplicación.