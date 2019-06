Hites cosecha dos podios teloneando la Fórmula 1

Con un positivo segundo lugar, el chileno Benjamín Hites (Fiat/Ferrari/The Collection)cerró su fin de semana de carreras en la segunda carrera de la cuarta fecha del Campeonato Norteamericano Ferrari Challenge, que se disputó como telonera del Gran Premio de Fórmula Uno de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. La carrera dominical fue ganada por el estadounidense Cooper MacNeil. El volante nacional concluye con dos podios en la cita, luego de haber rematado en la tercera posición en la primera competencia.

Partiendo desde la segunda posición en la grilla de la carrera 2, el piloto de 20 años no tuvo la posibilidad de amagar al vencedor de la carrera. “MacNeil tuvo la fortuna de pasar a los retrasados en la recta. Yo me encontré con ellos en las chicanas y curvas, por eso la diferencia final de cuatro segundos y medio que no se condice con los realizado en las clasificaciones y en la primera carrera, donde las diferencias fueron menores”, relata el piloto de Fiat, Ferrari y The Collection.

Este es el tercer segundo lugar del chileno (Austin, Laguna Seca y Montreal), quien además tiene dos victorias (Austin y Sebring), que lo ubican en el segundo puesto en el ranking de pilotos del Gran Premio Pirelli, con 118 puntos. El líder es Cooper MacNeil con 154 unidades.

“Pese al segundo lugar no quedé conforme. Quería ganar. La clave para tener más opción es ganar la pole position, pero nos equivocamos en la estrategia que indicó el nuevo ingeniero… En fin, MacNeil es un buen piloto, con 10 años de experiencia en GT2, GT3 y Le Mans. Tengo que seguir trabajando para alcanzar su nivel, por ello corro además en el Top Race Series de Argentina que es una muy buena escuela”, comenta Hites.

El piloto nacional regresará a Chile este martes y el jueves 13 vuela a Salta (Argentina), para entrenar en el autódromo local para la quinta fecha de Top Race Series, que se efectuará el 23 de junio en Río Cuarto (Argentina).