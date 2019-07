Hites vuelve a la acción del Ferrari Challenge norteamericano en Indianápolis

Con el objetivo de ganar las dos pole position y las dos carreras que forman parte de la quinta fecha del Ferrari Challenge norteamericano, a disputarse en Indianápolis desde este viernes y hasta el domingo, el chileno Benjamín Hites (Fiat-The Collection), buscan mantenerse como contendor del título de la categoría en la que se encuentra en el segundo lugar del ranking de pilotos.

La Ferrari Challenge correrá este fin de semana en el mítico óvalo, pero en el circuito que usaba la Fórmula Uno desde 2000 en adelante, usando la recta principal y el trazado de 13 curvas y 3.924 metros que se dibuja al interior del Patio de los Ladrillos.

“Mi objetivo es ganar todo en Indianápolis, para optar a adjudicarme el campeonato. El circuito para todos es nuevo, así que tenemos las mismas posibilidades. Lo fundamental es tener un buen ritmo de carrera y ser rápidos. Para lograr mi meta he trabajado duro en el simulador y en la parte física”, comenta el piloto de 20 años, que suma 119 puntos, contra 157 del líder, el estadounidense Cooper MacNeil.

En la fecha pasada (Montreal), Hites logró su tercer segundo lugar (Austin, Laguna Seca y Montreal). Ha tenido dos victorias (Austin y Sebring), actuaciones que lo colocan como uno de los favoritos para la Copa Pirelli en Indianápolis.

“Este año he ido de menos a más en el Topa Race Series de Argentina, y he crecido como piloto. En el Ferrari Challenge he peleado la punta siempre desde el año pasado. Me siento seguro como piloto y por eso la seguridad de alcanzar el triunfo en la Copa Pirelli este fin de semana”, enfatiza el representante de Fiat y The Collection.