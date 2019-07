El clan De Gavardo sigue expandiéndose: Matteo se va a correr a Europa

La ligazón de la familia De Gavardo con los motores tiene larga vida. El camino que abrió el recordado Carlo y que continúa su hijo mayor Tomás tiene un nuevo integrante. Se trata de Matteo, el menor del clan, y que se irá a Europa para internacionalizar su carrera.

Matteo de Gavardo y Mario Patrao

El piloto de 17 años y actual líder del Nacional de Moto Enduro FIM en la serie Expertos se radicará unas semanas en el Viejo Continente, donde hará jornadas de entrenamiento en Portugal. Tras un breve retorno a Chile en septiembre, volverá el 15 de ese mes para centrarse en su trabajo deportivo.

Para eso, contará con las órdenes del expiloto portugués Mario Patrao, de amplia experiencia en la materia. “Llegué para entrenar con él y pasar a integrar su escudería para los Six Days que se correrán en ese país en noviembre, donde pretendo estar entre los diez primeros para colgarme una medalla de oro”, dijo Matteo de Gavardo.

“Me he sentido bien arriba de la moto. Siento que me queda mucho por mejorar y poder bajar los tiempos en cada prueba. En lo inmediato el objetivo en el Nacional es estar arriba en la tabla del ranking hasta que me vaya a España debido a que perderé dos fechas del campeonato. Ojala pueda salir campeón de Chile”, detalló el piloto.

De su proyección, De Gavardo aseguró que “de cómo me vaya en Europa y en Chile depende mi futuro para 2020. Ahora me la quiero jugar aprendiendo en los entrenamientos y carreras que correré acá”.