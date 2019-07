Hardy Muñoz se la juega en el motocross estadounidense

El Loretta Lynn's Motocross Championship, llamado así en honor de la mítica estrella de la música country que cada año abre el rancho familiar para recibir a 1.600 pilotos, es el evento semanal más importante del MX amateur estadounidense. Y ahí, en el primer mundo de esta dura disciplina está Hardy Muñoz, un chileno que cambió Temuco por Tennessee para medirse ante los mejores.

Con un par de incursiones en las tandas previas de esta gran carrera, a la cual intentan clasificar 26.000 riders anualmente, el deportista siente que a los 18 años tiene la destreza y condición física para competir y no solo participar.

“El año pasado probé, pero me enfermé y quedé sexto en 250 cc B y 450 cc B. Ahora estoy entero, entrené harto en Chile y me siento preparado para incluso subir de categoría”, dijo el piloto.

En una moto Husqvarna FC 250 cc, buscará la hazaña en las series 250 Pro Sport y 450 Open Pro Sport. “Son tres mangas muy exigentes, casi no hay respiro, tienes que acelerar a fondo apenas cae el partidor. Haré las dos carreras con la misma moto, no me importa ceder motor; para mí es clave llevarla bien, ir seguro y cómodo al ser un modelo más liviano”, analiza.

Muñoz viajó acompañado por sus padres y hermanos para tener apoyo y colaboración, puesto que Hardy padre hace también la labor de mecánico. “Es el único latino en la grilla, los 'gringos' no son mala gente, pero sí extremadamente competitivos, entonces pocos comparten con mi hijo y estamos nosotros para alentarlo”, apunta el progenitor.

Y el piloto sureño, convencido de quién es, apuesta fuerte: “Sé que puedo terminar top five, para eso debo correr concentrado, aprovechar de pasar rivales y de ahí aguantar el ritmo. Me tengo fe…”.