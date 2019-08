UAZ entra al mercado nacional con el poder de los todoterrenos

Una nueva marca asoma en el panorama automotriz nacional. Acá, eso sí, no hay diseño refinado ni alto equipamiento tecnológico. Lo que hay es una muestra de poder extremo y de capacidad de superar todos los terrenos, sin poner una pizca de problemas.

Eso es lo que propone UAZ, una marca rusa que entró tibiamente y que ya está en una última fase de presentación. Por ahora, la firma tiene disponible un único modelo, llamado Hunter, y que tiene un solo objetivo en mente: ser imparable.

Disponible en dos variantes, Clásico y Expedition, el Hunter trae todo lo que se necesita para que un cruce de río, un paso por mucho barro o una trepada en una ladera empinada no sea problema. Tiene un ángulo de entrada de 50º, 33º de salida y una profundidad de vadeo de 500 milímetros.

Su fuerte está en sus prestaciones. El UAZ Hunter equipa un motor 2.7 bencinero de 93 octanos que desarrolla 135 hp y 217 Nm, se asocia a una caja mecánica de cinco velocidades y posee 4×4 con reductora, tracción trasera permanente y delantera de conexión rígida.

Dirección hidráulica, recubrimiento lavable del suelo, carrocería metálica, portón trasero de apertura lateral, parachoques metálico delantero y ganchos de remolque en el parachoques componen al Hunter. Winche, techo desplegable, frenos ABS y autobloqueo de diferenciales son opcionales.

Su interior y look no es lo mejor y eso es porque este Hunter no está pensado para andar de “lindo”. La compañía habla de funcionalidad en su cabina, con un espacio respetable y asientos traseros 60/40 que se pueden abatir en 180 grados para quedar como camas. Hay un opcional de aire acondicionado, pero no más.

Apto para cualquier clima (como cualquier ruso de orientación militar) y hecho en la fábrica rusa de Ulianovsk, el UAZ Hunter llega a un precio que parte en los $11.990.000 más IVA y es netamente un producto muy de nicho, mirado para quien es “jeepero” de alma y que no tiene como prioridad mucho equipamiento de tecnología. Acá, lo que importa es pasar por donde sea.