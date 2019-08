El temuquense Hardy Muñoz logra un extraordinario resultado en el motocross estadounidense

El joven piloto chileno Hardy Muñoz, representante de Husqvarna y con sólo 18 años, logró una excelente resultado en el motocross estadounidense, luego de llevarse el título en la Serie 250 Pro Sport en el Loretta Lynn’s MX Championship, el evento amateur más grande de ese país, que reúne 1.600 competidores entre todas las categorías.

Ante rivales locales con mucha preparación, con motos semioficiales y estructuras casi profesionales, el temuquense obtuvo el triunfo gracias al mejor promedio en el resumen de las tres magas disputadas en la semana, al rematar tercero, cuatro y tercero en Tennesse.

“Vine con el objetivo de quedar top five, y terminé ganando, algo que sinceramente no esperaba”, dice Muñoz. “Es un poco como un sueño para mí, pero la estrategia fue mantener el ritmo, no ceder lugares y aguantar hasta la meta”.

Muñoz cierra su análisis: “Les agradezco a todos los que me permiten correr contra los mejores y poder desarrollarme, principalmente a mis padres. Hoy me tocó triunfar, pero debo seguir el mismo camino, con mucho sacrificio y entrenamientos para mantenerme en este nivel”.