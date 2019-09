Acumulando triunfos, Hites sueña con el título del Ferrari Challenge norteamericano

Con dos triunfos en el circuito de Homestead-Miami, y acumulando cuatro victorias consecutivas, Benjamín Hites (Fiat-The Collection) se pone en contienda por el título del Ferrari Challenge norteamericano, a falta de una fecha.

Con el estadounidense Cooper Mac Neil, quien hasta antes de la fecha en Florida tenía una amplia ventaja en el ranking, como principal rival, el piloto chileno tiene ahora sólo nueve puntos de desventaja. La definición del título será en Mugello, Italia, entre el 24 y 27 de octubre.

“Mi objetivo es ser campeón. Para ello estoy trabajando y no descansaré hasta lograrlo. Terminé de correr e, inmediatamente, me subí a un Ferrari GT3, que me pasaron de la fábrica para que lo probara. Estoy muy contento porque más adelante testearé varios autos de otras marcas que me han ofrecido para definir la próxima temporada”, confirma el piloto Fiat-The Collection.

Hites viajaba desde Miami a Buenos Aires, para probar su nuevo Fiat, del equipo Pfening Competición en el autódromo de La Plata, para la Top Race Series, que corre en paralelo al campeonato norteamericano. Después de cuatro días de testeo, volverá a Santiago para seguir acá su preparación para ambos campeonatos.