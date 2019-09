Quintanilla luce recuperado: vuelve tras ocho meses ganando el Atacama Rally

Tras el brutal accidente que le costó perder su lugar podio en el Dakar de enero, Pablo Quintanilla (Rockstar Husqvarna) no pudo regresar de mejor manera a competir en el Mundial de Cross Country. El piloto de San Antonio no solo ganó la quinta etapa del Atacama Rally, sino que además ganó la carrera, y mostró que los ochos meses de recuperación física por el accidente son parte del recuerdo.

En diez versiones disputadas del Atacama Rally, el chileno suma seis victorias, y se ubica como uno de los máximos ganadores de fechas mundialistas en esta disciplina. Quintanilla arrancó el último día de competencias con una ventaja de 54 segundos sobre el británico Sam Sunderland (KTM), pero lejos de presionarse, estiró su rendimiento para abrochar una jornada brillante.

Sunderland se convirtió en el nuevo campeón del mundo de la especialidad, gracias a los puntos acumulados en la temporada, aunque aún falta por disputar la última ronda del campeonato, en octubre próximo, en Marruecos.

“Estoy muy, muy feliz. Ni siquiera soñaba con volver a competir y ganar de inmediato la carrera en casa. Han sido cinco días muy difíciles, pero lo he hecho bien… No podría haber imaginado un mejor regreso, fueron ocho meses muy difíciles abajo de la moto. He vuelto para ser campeón y, después de todo lo que viví, es el regalo más grande en mi carrera deportiva”, resume “Quintafondo”.

“Estoy muy contento por el equipo Rockstar Husqvarna, que ha estado a mi lado todo el tiempo. No podría haber hecho esto sin ellos. Además, quiero darles un gran agradecimiento a todos los fans por el apoyo que me han brindado en estos meses; todo esto significa mucho para mí. Después de un tiempo tan amargo, esta victoria se siente muy especial”, concluye el chileno.