La GT3 europea asoma en el horizonte de Hites

El 15 de diciembre es la fecha límite que se ha puesto Benjamín Hites para tomar la decisión respecto de su futuro en el automovilismo de velocidad internacional. En las dos últimas semanas sumó 1.700 kilómetros de pruebas en los circuitos de Catalunya, en Montmeló, España, y de Paul Ricard, en Le Castellet, Francia. El piloto chileno de 20 años ha estado conduciendo para diferentes equipos, manejando Lamborghini, Audi y Ferrari de la categoría GT3.

En las últimas dos semanas, Hites realizó pruebas con equipos argentinos y europeos, para saber cuáles eran sus posibilidades en el concierto mundial. Las conclusiones son positivas, destacando la velocidad y adaptación a los distintos modelos y circuitos del chileno.

“En lo personal, puedo decir que Benjamín ratificó todo lo que pensaba de él en cuanto al talento y la adaptación a los tres diferentes autos probados hasta ahora. En general, y sobre todo haciendo hincapié en el medio europeo, sorprendió a muchos con su conducción, pese a que nunca había manejado GT3. Además, proveniente de un país con poca tradición automovilística”, indica uno de sus tutores, el piloto argentino José Manuel Balbiani, quien correo en el Europeo de FIA GT.

Los dos triunfos consecutivos en Indianápolis (27 y 28 de julio) y en Homestead (7 y 8 de septiembre), en el Ferrari Challenge, y luego en una en el Top Race Series (1 de septiembre), abrieron la opción de probar en la GT3 de Europa.

La aspiración es hacerse de una butaca en la categoría Blancpain, que es relevante en Europa. Asimismo, pudo conocer dos de los diez autódromos en los que podría correr durante la temporada 2020.

El entrenador de Hites con Lamborghini y Audi fue el argentino Ezequiel Pérez Companc, actual piloto de WRT Audi.

“Benjamín no sólo es rápido, sino que es un verdadero profesional, tanto arriba como abajo del auto. Como anécdota, en el test con Ferrari, el equipo HB trajo como entrenador a Luca Ludwig, excampeón alemán de GT y actual piloto de la Ferrari que probó con ‘Benja’ en Paul Ricard. Luca tenía que hacer una vuelta rápida de referencia para trabajar con la información e intentar pulir el manejo del recién llegado. Bueno, el alemán nunca logró ser más rápido que ‘Benja’, en un circuito donde había probado y corrido en el pasado con Ferrari”, comenta Pérez Companc.

Sobre el Ferrari 488 GT3, Hites resume: “Fue una gran experiencia probar en el circuito Paul Ricard. Es la segunda vez que me subo a ese modelo. Me sentí conectado de inmediato, lo que me permitió andar al límite rápidamente. Es muy estable y entretenido. En la curva después de la recta, donde se dobla a 215 k/h, se siente como trabaja el cuerpo, el cuello, los antebrazos… El GT3 es una experiencias nueva para mí, donde me sentí muy cómodo”.

Con los tiempos que Hites marcó -con Lamborghini y Audi- en Barcelona, habría clasificado 12º en la carrera que se disputó el fin de semana del 28 y 29 de septiembre, en el mismo circuito y delante de nombres muy importantes a nivel mundial.

“Benjamín es un diamante en bruto. Pienso que con los dos años y medio que lleva corriendo en Argentina en la Top Race Series, ha aprendido mucho y rápidamente, pues ya está marcando tiempos de punta en las clasificaciones y en las carreras, y hasta ganó una fecha hace un mes. Para qué hablar del Ferrari Challenge, donde está peleando el campeonato, el que se definirá entre el 24 y 27 de octubre en Mugello (Italia)”, indica su coach en Argentina, el experimentado piloto Fabián Flaqué, quien acompañó al chileno por Europa.

Sobre los tres ensayos y el futuro como piloto de Hites, Balbiani dice: “Lo vengo siguiendo desde hace más de dos años y estaba convencido que iba a andar muy bien. Pero me sorprendió que en 1.700 kilómetros de prueba, no haya hecho ni un trompo y que se haya mantenido en pista haciendo todo lo que se le pedía y tomando las decisiones correctas. En el corto plazo será un profesional y volverá a colocar la bandera de Chile en el tope como lo hizo alguna vez Eliseo Salazar”.

En los próximos días, Hites se enfocará en la final del Ferrari Challenge, que se disputará en Mugello. Dos días más tarde, el equipo de trabajo del piloto lo subirá nuevamente a un GT3, en este caso a un AMG del equipo AKKA, en Barcelona. Será la cuarta prueba para el joven piloto. Sin embargo, existe una quinta marca, Aston Martin, que ya le hizo llegar una invitación para probar en las próximas semanas.

Una vez terminados los test, el grupo de trabajo del piloto de 20 años se tomará unos días para evaluar las diferentes propuestas con la idea de tener definido el panorama para 2020, a más tardar, el 15 de diciembre.