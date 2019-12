Con catálogo navideño, Mini celebrará las fiestas y sus 60 años

El año de su histórico aniversario número 60 y en la previa de la Navidad, Mini presentó su nueva colección Mini 60 Years Lifestyle con el objetivo de rendir tributo a su historia y exitoso pasado en el mundo de la competición.

La colección, inspirada en el extraordinario aspecto y estilo de los años 60, cuenta con 50 piezas de diseño en el característico estilo de la marca británica, que incluye ropa para mujeres, hombres y niños. Una de las más atractivas es la camiseta de rayas lineales con el icónico color British Green para mujeres y negro para hombres.

Además de ropa, la colección contempla accesorios como unos tazones de té con elementos emblemáticos o colores únicos, disponibles en tonalidades negro, coral y verde. Dentro de la colección también destaca un juego de paletas Mini, que incorpora elementos que caracterizan el estilo único que ofrecen los modelos del fabricante británico.

Para los amantes de la marca más aventureros, la colección Mini 60 Years Lifestyle ofrece un bolso de lona y un estiloso juego de maletas, mientras que para los niños, esta incluye una caja especial para que guarden sus juguetes favoritos y calcetines y gorros para guaguas con todo el estilo británico.

“Como parte de las celebraciones de nuestro aniversario hemos lanzado en Chile la colección Mini 60 Years Lifestyle, la que nos permite ofrecer a nuestros clientes verdaderas piezas de colección con todo el estilo y diseño Mini”, señaló el gerente de Mini, Andrés Korenblit.

La colección Mini 60 Years Lifestyle ya está disponible en The New House of Mini La Dehesa y The House of Mini Viña, y también se puede ver en el catálogo navideño de lifestyle y accesorios en http://bit.ly/CLMiniLifeStyle