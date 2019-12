Haval sale de paseo con sus modelos y sus clientes

Con otra Haval Tour Experience, la marca china, representada por Derco, invitó a sus clientes a vivir una nueva experiencia de manejo de sus modelos.

En total, fueron más de veinte vehículos de la marca que partieron rumbo a la viña Las Araucarías, recorriendo exigentes rutas que incluyeron entretenidas pruebas off road. Así, los Haval H2, H6, H7 y All New H6 demostraron sus grandes atributos.

El Haval Tour Experience finalizó con un tour en la viña y un gran almuerzo en agradecimiento a la confianza que han depositado los clientes en la marca que se ha especializado en el último tiempo en los SUV con destacados resultados.