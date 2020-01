Berlingo de Citroën hace el doblete en los premios 'What Van?'

Nuevamente Citroën conquista el mundo de los vehículos comerciales en Europa y lo hace con su premiada New Berlingo. Al modelo no le bastó con ganar el año pasado el título a la Van Ligera del Año de los premios What Van?, ya que repitió este logro.

El jurado de estos galardones, los más prestigiosos e importantes de la industria de los vehículos comerciales en Europa, volvió a reconocer el trabajo de la marca francesa para dotar de importantes cualidades como versatilidad y modularidad a la New Berlingo.

El premio, recibido por el jefe de producto de Citroën en el Reino Unido, Rob Clark, se suma a una larga lista de premios otorgados a Citroën Berlingo Van, incluidos el What Van? 2019 como Furgoneta Ligera del Año y LCV del Año, así como al de Furgoneta Internacional del Año del IAA Hanover Show, a fines de 2018.

“El Citroen Berlingo Van ha consolidado su posición como líder del segmento al retener el premio Van of the Year ante una fuerte competencia. Es eficiente en combustible, bien diseñado, bien equipado y bien construido, con motores eficientes y características innovadoras”, declaró el editor de What Van?, James Dallas.