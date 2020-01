Toyota Chile analiza su 2019 en la Convención de Concesionarios

Con la presencia de altos ejecutivos de Toyota y Mitsui a nivel internacional y representantes de los diversos concesionarios del país, se realizó la edición número 37 de la Convención de Concesionarios Toyota Chile en CasaPiedra.

La actividad tuvo como propósito evaluar los resultados de 2019 de la compañía en nuestro país, presentar las proyecciones de la marca, tanto en el trabajo con sus clientes como con los concesionarios asociados para 2020, junto con un diagnóstico general de la industria automotriz y de la realidad nacional luego del estallido social de octubre pasado.

La instancia, encabezada por Harumasa Suzuki, CEO de Toyota Chile, contó con la presencia de Masahiro Inoue, Senior Managing Officer de Toyota Motor Corporation para Latinoamérica y el Caribe, y Tatsuji Hidaka, GeneraI Manager of First Motor Vehicles Divission, Mobility Business Unit 1 de Mitsui & Co.

“Hoy, cuando ya hemos finalizado este año de preparación, podemos decir que estamos listos para enfrentar una nueva etapa de nuestra marca. Sé que este 2020 marcaremos la diferencia”, señaló Suzuki.

“La industria automotriz está enfrentando un gran cambio, una revolución que se produce cada 100 años. Toyota se está preparando para el futuro, ofreciendo nuevos servicios”, declaró a su vez Inoue.

“Con el potencial del mercado chileno en sí mismo, su sólido desempeño de ventas y la competitividad de los productos Toyota en Chile, no hay duda de que Toyota aumentará aún más sus ventas en el futuro, y me gustaría que tengan una perspectiva de largo plazo sin ninguna preocupación por los cambios en el mercado”, complementó Hidaka.

Las exposiciones de los demás ejecutivos de Toyota Chile, apuntaban a los mismos objetivos, además de hacer hincapié en el trabajo en equipo con los dealers y el apoyo a éstos para el logro de sus objetivos.

Finalmente se galardonó a los mejores concesionarios, según la medición del Programa de Excelencia de Concesionarios (PEC). En esta oportunidad, los tres primeros lugares fueron para Canal Musalem, Summit Motors y Maritano & Ebensperger, respectivamente.