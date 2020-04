Kia vuelve a conquistar al mundo del diseño con el XCeed

La familia Ceed de Kia sigue ganando premios por su diseño. Ahora, otro miembro de la gama, el XCeed, se quedó con el primer lugar de la categoría ‘Diseño de Producto’ de los Red Dot Awards 2020.

Se trata del cuarto modelo de Ceed que se queda con un premio de diseño. De paso, aumenta la cosecha de galardones para la marca coreana a 25 en este certamen, partiendo con su primer título en 2009.

Este es el segundo gran premio de diseño para el XCeed y la familia completa de Ceed, después de un Premio iF para el nuevo modelo a principios de 2020. El XCeed también recibió el prestigioso ‘Volante de Oro’ en Alemania en 2019 y ganó el Urban Car Award en el concurso Women’s World Car of the Year del año pasado.

Diseñado como una alternativa deportiva a un SUV tradicional, el XCeed se ha preocupado de ofrecer niveles comparables de espacio para ocupantes y equipaje. Orientado exclusivamente al público europeo, lleva más de 20 mil unidades vendidas desde su lanzamiento a mediados de 2019.

“Kia se ha esforzado por mejorar continuamente la calidad y en hacer las experiencias de clientes más fascinantes e interesantes. El crossover XCeed de Kia representa esta nueva visión”, indicó el jefe del Centro de Diseño de Kia, Karim Habib.