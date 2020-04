Kia conquista el mundo con Telluride y es el Auto del Año en el Mundo 2020

Kia toca el cielo. Esto, gracias al Telluride, que se consagró como el Auto del Año en el Mundo 2020, premio que se entrega normalmente en el Salón del Auto de Nueva York, pero que por la pandemia de coronavirus quedó sin sede física para otorgar el galardón.

Eso no quitará el reconocimiento al Telluride, que venció en la terna final al Mazda3 y al Mazda CX-30. Valor, seguridad y entorno del ocupante fueron los tres factores clave del SUV para derrotar a sus rivales, logrando 758 puntos del jurado de 86 periodistas de todo el mundo, superando al Mazda3 con 745 y al CX-30 con 738.

Como si fuera poco, Kia se llevó otro galardón, gracias al Soul EV, que se alzó como el Mejor Auto Urbano. El modelo eléctrico sacó amplio margen en el puntaje, sumando 751, y venciendo a los otros finalistas, el Volkswagen T-Cross (702) y el Mini Cooper SE Electric (574).

“Todos en Kia estamos verdaderamente honrados de recibir no solo uno, sino dos premios del jurado del World Car of the Year. Esta es una de las competencias más duras en la industria automotriz mundial, lo que demuestra que el Telluride y el Soul EV son vehículos realmente sobresalientes”, comentó el vicepresidente ejecutivo y jefe de la división de productos de Kia, Thomas Schemera.

En las otras categorías, Porsche también sacó un doblete, gracias al Taycan, que se llevó dos premios. El recientemente estrenado modelo eléctrico de la marca alemana venció en las categorías Auto de Lujo y Performance Car, ambos con puntajes sobresalientes.

Y pudo sumar uno más, el de Diseño del Año, pero se quedó corto, a apenas dos puntos del ganador, el Mazda3, que conquistó este premio.