"Nico" Pino cuenta su vida en la F4 Británica en medio de la "nueva normalidad"

El sueño de Nicolás Pino es llegar a la Fórmula Uno. Para ello, a los 15 años, ya acumula experiencia en Europa, incorporándose este año a la exigente Fórmula 4 Británica, peldaño siguiente a sus incursiones en karting. El piloto santiaguino ha tenido una temporada llena de vicisitudes, como la mayoría de los deportistas nacionales.

A una cinematográfica salida de Inglaterra al comienzo de la pandemia, suma una campaña de recaudación e fondos para financiar su campaña en los monoplaza, en los que ya lleva seis carreras en los últimos dos fines de semana de competencia, donde le ha tocado duro en su condición de debutante. Así, además, es de los pocos representantes nacionales que vive la “nueva normalidad”, desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia, ya que las tuercas es de las pocas áreas que ya desarrolla sus torneos.

Desde Inglaterra, cuenta que cada vez se siente más cómodo con el equipo y con su auto en esta nueva experiencia, y resume las complejidades del presente.

¿Cuáles han sido las principales dificultades que has encontrado en tu debut en la F4?

-En realidad no hemos tenido muchos problemas. Quizás la única dificultad fue no poder entrenar en los test previos, debido al coronavirus y la cuarentena que tuve que hacer. Tal vez otros detalles, como el tema permanente de conseguir los recursos para correr y el proceso de levantamiento de capital y auspicios desconcentrándome un poco.

¿Ha sido más fácil o más complejo de lo que esperaba?

-Fue tal cual como lo esperábamos. Ya llevamos varios años corriendo en Europa, y hemos conocido todos los campeonatos y pilotos. Elegimos la F4 británica por lo competitiva que es, la manera en cómo se corre y lo parejo de las carreras, circuitos técnicos y todo eso. Siempre hemos optado por competir con los mejores y, por eso, esperaba este tipo de competencia.

¿Cómo ha encontrado el nivel de los rivales?

-En todo el circuito FIA los pilotos son buenos. Todos los rivales al nivel en el que estamos son fuertes. Nadie regala nada. Hay algunos con más experiencia que otros, y otros con más recursos que les permiten entrenar más.

¿Cuál sería el objetivo esta primera temporada?

-Lo primero es sumar la mayor cantidad de kilómetros, es decir, terminar carreras, para poder formarme como piloto de fórmula en este año de introducción. El segundo objetivo es estar al ritmo de punta y sumar puntos para el campeonato. Y el tercer objetivo es obtener podios. Estoy en el equipo campeón y eso es una motivación extra. Se vive realmente un trabajo en equipo. Quiero también ser campeón con mi equipo y eso obliga a hacer las otras tres cosas.

¿Cómo ha sido volver a correr con las medidas sanitarias especiales producto de la pandemia?

-En general no se ha notado mucho la diferencia. No sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero al menos yo me he cuidado y tomado todos los resguardos. Los números que salen en la prensa me hacen pensar que no ha cambiado mucho, porque han ido empeorando y quizás en las carreras tampoco se nota mucho, porque estamos en pistas grandes, pero no hay medidas tan especiales que nos limiten a los pilotos. No hay público y tampoco nos movemos en la calle de boxes, nuestro movimientos son siempre en el camión, los pits o en el auto. Yo opté por cuidarme, siempre con mi mascarilla y alcohol gel. No me quiero enfermar, me he cuidado mucho tiempo como para contagiarme ahora.

¿Es muy diferente correr, competir, trabajar en la pista y en el taller con esas medidas?

-No cambia nada en realidad. La lógica es la misma y el nivel de aprendizaje también. Lo único diferente es el calor de la mascarilla y los gestos de las personas acomodándosela. El que no haya gente en las tribunas no afecta y tampoco que no haya tanto tránsito en el paddock.

¿Cómo ha sido volver a vivir en Inglaterra, luego de estos meses?

-Más aburrido, porque tuve que estar dos semanas encerrado en la casa haciendo cuarentena, pero ahí estuve con mucho simulador. Pasado eso, no he parado. He tenido que entrenar mucho y viajar a distintos circuitos de Inglaterra, algunos muy lejanos, como Croft, Thruxton, Brands Hatch y Donington. Sigo con el mismo ritmo de entrenamiento físico. Ha sido fome, además, porque pasamos encerrados y antes salía a pasear por Londres, que es muy bonito. Quizás lo único diferente a otras veces ha sido el trabajo que estoy haciendo permanentemente desde acá con Chile. Es una presión el tratar de levantar recursos para poder seguir corriendo el campeonato con el tema del crowdfunding y reuniones con potenciales sponsors. Pero venimos desde Chile, y este tema no funciona como en los países más desarrollados, así que tengo que hacerlo.